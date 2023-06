Jorge Macri: “La gente no tolera más este nivel de desorden en el país”

En medio de las violentas protestas en la provincia de Jujuy, el precandidato a jefe de gobierno porteño por el PRO Jorge Macri advirtió que “la gente no tolera más este nivel de desorden en general en el país” y aseguró que, si se impone en las próximas elecciones, hará “cumplir la ley” y trabajará para “liberar las calles” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que suele ser el epicentro de las principales protestas del país.

El aspirante del PRO para suceder a Horacio Rodríguez Larreta se diferenció de su principal rival de cara a las PASO, el radical Martín Lousteau, al señalar que él tiene experiencia en la gestión y “coherencia política”: “Siempre he estado en un solo espacio y siempre he tenido al kirchnerismo enfrente”.

En una extensa entrevista con este medio, Jorge Macri repasó sus propuestas para la Ciudad, habló sobre la interna en Juntos por el Cambio (JPC), elogió el caso de la gestión de Cambia Mendoza y sumó declaraciones sobre las gestiones para ampliar a la coalición opositora.

–¿Qué lo motiva para pelear por la conducción del gobierno porteño?

–Me motiva a cuidar todo lo que hemos logrado en la Ciudad y traer mi experiencia. Yo me formé 10 años gestionando ciudades. Vicente López en este caso. Una ciudad un poco más chica que la Ciudad de Buenos Aires, pero acá, vecina, estamos a pocas cuadras, y este concepto de cuidar lo logrado, que no es menor, porque en general en la Argentina hay una tendencia a pensar que la historia empieza cuando uno llega, ¿no? Y a romper lo que está bien muchas veces. Entonces yo quiero cuidar lo que hizo Mauricio (Macri), lo que hizo Horacio (Rodríguez Larreta) y superarlos. Obviamente la vara queda alta, pero también me dejan un piso alto. Hay una Ciudad que funciona bien. Así que ese desafío de saber cómo gestionar, creo que me da antecedentes para gobernar esta Ciudad, en la que viví muchos años de mi vida.

–¿Cuáles son sus principales propuestas para la Ciudad?

–Obviamente en todas las área de gobierno tengo planes, objetivos, pero yo diría que seguir avanzando en seguridad es un requerimiento de los porteños, de los argentinos. Seguir incorporando tecnología, más patrullaje en moto, armas no letales, no solo las Taser, sino otros tipos de armas no letales que se utilizan. Los puntos seguros, que es algo que yo utilicé en Vicente López y funciona muy bien, y lo quiero traer para la Ciudad de Buenos Aires. Recuperar costa, lo hice bien en Vicente López. La Ciudad de Buenos Aires tiene que recuperar un vínculo con el agua, con la posibilidad de mirar el horizonte de este río maravilloso que es el Río de la Plata. Y seguir consolidando lo que se viene haciendo en educación, imaginando inclusive una Ciudad bilingüe. La Ciudad de Buenos Aires tiene un particular, que es la gente que habita en ella. Nosotros no tenemos soja, no tenemos litio, no tenemos energías renovables. ¿Qué nos distingue? La gente. Entonces tenemos que invertir mucho en ese capital humano. Imaginar una Ciudad bilingüe es uno de los desafíos que tenemos hacia adelante.

–¿Cómo se va a diferenciar del radical Martín Lousteau?

–Soy PRO, eso es una diferencia respecto del radicalismo. Creo que además tengo experiencia de gestión en ciudades. La Ciudad de Buenos Aires es como un Fórmula 1, no te subís así nomás y empezás a manejar este auto. No venís a hacer los palotes de la gestión a una ciudad que tiene tanta demanda. Entonces a mis 10 años de gestión como intendente, le sumo ya más de un año y medio como ministro dentro de la Ciudad, dentro del equipo de la ciudad. Creo que eso me distingue. Después la coherencia política siempre he estado en un solo espacio y siempre he tenido al kirchnerismo enfrente y eso creo que es una cualidad que me distingue.

–¿Ya eligió a su compañero de fórmula? ¿Cómo se va a definir?

–No, no hay. La Ciudad de Buenos Aires tiene algo que es bastante atractivo, que se evaluó para nivel nacional, que es que en la PASO se elige Jefe de Gobierno, no fórmula completa, Así que la posibilidad es integrar a alguien después en la fórmula, alguna de las fuerzas que por ahí compitan y no ganen. Así que todavía no está definido y obviamente lo voy a hablar dentro del partido. Horacio seguramente va a tener una opinión muy importante, pero también María Eugenia (Vidal), Patricia (Bullrich), Mauricio (Macri).

Entrevista Jorge Macri candidato de la Ciudad de Buenos Aires Foto Federico Lopez Claro

–¿Cómo se explican los gestos de Rodríguez Larreta a favor de la postulación de Lousteau?

–Me lo han preguntado muchas veces. Horacio ha dicho que va a apoyar al candidato del PRO y que su desafío es que el PRO siga gobernando la Ciudad. Yo más allá de los apoyos o no apoyos, ya en esta instancia para mí lo relevante es el diálogo con los porteños, el diálogo con el ciudadano. Yo no creo que sea tan relevante una foto más o menos. A veces la política se desespera por una foto y a veces se olvida la gente. Bueno, yo trato de hacer lo contrario. Voy a poner mucho foco en el hecho de que vayamos por más y ese vayamos por más se construye con el porteño en primer plano. Lo que tenemos que hacer en la Ciudad lo vamos a hacer juntos, pero juntos con la gente. Los logros de nuestro gobierno no son logros sólo nuestros, tiene que ver con el esfuerzo del ciudadano. No sólo por la obviedad de que paga sus impuestos, sus tasas, sino porque es el ciudadano el que se compromete todos los días con hacer una ciudad mejor. Tiendo a poner en el segundo plano la relevancia de las fotos políticas y darle mucha relevancia al vínculo con la gente.

–¿Cómo será la convivencia con Lousteau tras las PASO? ¿Su intención es hacer un gobierno de coalición?

–Mi intención es armar el mejor equipo posible. No es un problema de loteos políticos partidarios. Vos tenés que encontrar al mejor y tengo experiencia en esto, he tenido que armar equipos de gobierno y a veces era gente que venía de la política, gente que no venía de la política, pero que me aportó un montón de valor. Gente que era del PRO o de otro partido. Yo trato de buscar siempre los mejores hombres y mujeres porque en definitiva eso es lo que la gente valora. Ahora vamos a competir, después veremos cómo armamos el mejor gobierno o cómo se integra. Obviamente va a ser dentro de Juntos por el Cambio pero yo más que preocuparme por el loteo político voy a buscar la gente más honesta y proba. Porque para mí la función pública tiene que cumplir con esos dos requisitos. Gente que cumpla la ley, que sea honesta, pero que además sepa de lo que se va a ocupar, porque si no estás poniendo gente que no le resuelve los problemas a la gente.

–¿Cómo está viviendo la interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? ¿Cómo es hacer campaña en medio de esas tensiones?

–Plantea desafíos. Plantea desafíos que van a durar hasta el 13 de agosto. El 13 de agosto se dirime la PASO y yo voy a trabajar, después de ganar la PASO de la Ciudad, con quien sea electo candidato a Presidente por nuestra fuerza. Y más importante todavía: el 11 de diciembre voy a trabajar con quien sea Presidente. Yo estoy convencido que el próximo Presidente va a ser de Juntos por el Cambio, del PRO en particular, que van a ser Horacio-Patricia, Patricia-Horacio, la gente decidirá y yo voy a trabajar con cualquiera de ellos, codo a codo.

–La administración de Rodríguez Larreta ajusta varios impuestos por inflación ¿Usted tiene prensando mantener esa política tributaria o eventualmente analizar baja de tasas?

–Bueno, el ABL se ajusta por inflación, alguna otra tasa menor también, pero acabamos de tomar una decisión muy valiente que es achicar o reducir las tasas de Ingresos Brutos hace pocos días de manera muy relevante. Hay algunas actividades que pasaron a cero tasa directamente, no se les cobra nada. Otras las hemos bajado en un 50% o en un tercio. Entonces ése es el camino, seguir bajando impuestos. Nosotros tenemos que devolverle capacidad de inversión y de generar riqueza al privado. Me parece que el Estado ha asfixiado mucho al privado, por eso me imagino un camino de reducir costos políticos, de buscar mucha más eficiencia y de devolverle al privado mucha capacidad de generar riqueza.

–Atento a que la Ciudad suele ser la caja de resonancia de los conflictos en otros territorios del país ¿Cuál va a ser tu posición frente a la protesta social, a los piquetes, a la movilización?

–Este nivel de desorden en general en el país, la gente en general no lo tolera más. La gente que necesita ir a laburar, a estudiar, te dice ‘loco, basta’. Siempre hay algún prepotente que se impone o algunos prepotentes que se imponen al grito de algún derecho y se olvidan de la mayoría silenciosa que sostiene el país. Ese modelo no aguanta más, así que yo estoy convencido que cuando volvamos a ser gobierno nacional vamos a poder avanzar en tres ejes respecto de los piquetes. Primero, sacar la intermediación, se lo has escuchado decir a todos nuestros candidatos. O sea, los movimientos sociales no pueden manejar más el alta y la baja porque extorsionan a la gente para que vayan a las marchas. Segundo, los niños no tienen que estar en las marchas. Si el niño está en una marcha no está cumpliendo con una de las responsabilidades que tienen los adultos mayores a cargo de ese niño, que es que esté en la escuela o en casa jugando. Esos son los derechos del niño y parte de la responsabilidad de quien cobra un plan es que el niño esté en la escuela. Tenemos que sacar a los niños de la marcha. Y después hacer cumplir la ley, liberar la calle. Ahora, obviamente con un chico de escudo es muy difícil. Por eso tenemos que hacer cumplir primero estos dos objetivos. Sacar la tercerización, movilizan menos porque no tienen capacidad de extorsión los líderes de los movimientos sociales, y sacar a los niños de la calle. Para que vos sigas cobrando un plan, el niño tiene que estar en la escuela. Y ahí yo voy a estar haciendo cumplir la ley y liberando las calles.

–¿Cree que la coalición tiene que ampliarse a nivel nacional? ¿Cuáles serían los límites de esa ampliación?

–Nuestra coalición siempre se amplió. Si yo miro la coalición del 2015, que nace casi con un sueño y una voluntad muy profunda de Ernesto Sanz, de Lilita (Carrió) y de Mauricio, pero que fue casi de empujón, digamos, que lo hicieron, a hoy, es una coalición mucho más amplia. Ya no sólo porque está (Miguel Angel) Pichetto, hay otros actores que se han ido sumando en distintas provincias, digamos, y nos han permitido hacer mejores elecciones. Así que yo creo en la consolidación y en la ampliación, pero hay que ser cuidadosos porque la gente espera en nosotros un determinado perfil, no podemos poner a cualquiera dentro de nuestro espacio. Y ya lo que representamos hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Entonces los límites son: y si son kirchneristas me tienen que explicar muy fuerte porque alguien que se mantuvo estos últimos años ahí yo lo tengo que dejar entrar. Qué garantías me da. Y cuál fue el tiempo de maduración para ese proceso. Particularmente ahora hubo mucho ruido con el tema (Juan) Schiaretti, porque a pocas semanas de una elección provincial alguien que nunca estuvo con nosotros, jamás, de golpe va a entrar después del esfuerzo que le pedimos a (Luis) Juez y a (Rodrigo) De Loredo para que se pongan de acuerdo. Tenemos chance de ganar la elección en Córdoba provincia y en Córdoba capital, además de otras de otras intendencias. Aparece eso y decís pero pará, ¿ustedes a quién representan entonces? yo creo que esos riesgos no los tenemos que correr.

–Los legisladores de Schiaretti también votaron a favor de la quita de fondos a CABA

–Bueno, es que eso para mí, mi límite como representante de esta Ciudad, está planteado desde ese lugar. ¿Cómo voy a avalar yo el ingreso de alguien que votó en contra de la Ciudad de Buenos Aires? Que cuando el gobierno nacional le manoteó recursos sin respetar los dichos de la Corte, el marco del acuerdo, de lo que tiene que ver con la Coparticipación, sus diputados votan en contra nuestro. Pero ahí levanto la mano si querés como representante de la Ciudad. Me estoy poniendo en el lugar de nuestros representantes en Córdoba, que dicen ‘pero loco, ¿cómo es esto? ¿Piden que nos pongamos de acuerdo y después me entran por la ventana aquel contra el que yo tengo que competir y ganarle?’.

–¿Cómo está siguiendo el proceso electoral en Mendoza y en Córdoba puntualmente?

–Creo que vamos a hacer grandes elecciones. Estoy convencido que en Mendoza vamos a ganar en Juntos por el Cambio. Creo que hay una buena gestión de mucho tiempo. Y creo que en Córdoba por primera vez tenemos la chance de poder ganar. Siempre hubo mucho análisis tratando de entender por qué a nuestro espacio, particularmente a Mauricio, le iba tan bien en Córdoba y nunca logramos hacer match y lograr ganar la provincia. Bueno, creo que esta vez tenemos una chance de ganarla.

–Mauricio Macri y Patricia Bullrich han vaticinado la posibilidad de hacer una alianza con Javier Milei después de las elecciones. ¿Cuál es su posición al respecto?

–No creo que tenga que ver con una alianza, tiene que ver con cómo uno construye algunos acuerdos legislativos para lograr mayorías para algunas leyes. Y seguramente hay sectores (para hacerlos). A mí me parece difícil que, cuando nosotros planteamos que tenemos que devolverle capacidad de recursos al privado, la izquierda más extrema nos acompañe. Y es probable que los libertarios en esa lógica de bajar impuestos nos acompañen más fácilmente. Entonces va a haber una serie de acuerdos con ellos, cuando hablamos de la autonomía real del Banco Central, por ejemplo, de tener un Presupuesto equilibrado. Hay sectores políticos que creen que el Estado tiene que seguir creciendo eternamente y que le tiene que costar todo lo que le cueste al privado aunque lo funda. Bueno, con ellos es difícil encontrar esos acuerdos, con los libertarios se hace más fácil.

–Se suele decir que la Argentina es un país porteño-centrista ¿Coincide con esa frase? ¿Cree que hay elementos que la sostienen?

–Lo primero que pasa hoy en la Argentina es que no hay federalismo. Pero eso no quiere decir que los porteños se lleven más recursos que otras provincias, de hecho cuando vos analizás la diferencia entre lo que aporta la Ciudad y que lo que recibe de Coparticipación, es de las que más aporta. Ahora es cierto que al tener asiento el Gobierno Nacional acá, los medios más fuertes tienen todo. El escenario de la contienda donde todo parecería ocurrir es en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que ir hacia un país más federal. Me parece que el paso de Mauricio por el Gobierno Nacional demostró un camino de mayor federalismo. Pero es una asignatura pendiente. Este es un país mucho más unitario que federal, mucho más concentrado y con poca autonomía. Córdoba es una excepción, las autonomías municipales son más fuertes, en el resto del país no.

Entrevista Jorge Macri candidato de la Ciudad de Buenos Aires Foto Federico Lopez Claro

–¿Qué desafíos cree que tendrá que enfrentar el próximo Presidente a partir de diciembre?

–El más importante es un cambio cultural, que en la Argentina el esfuerzo vuelva a tener premio. Eso es lo que se rompió, esfuerzo sobra pero hay poco premio para el que se esfuerza y parecería que si sos prepotente, si sos pícaro, si sos amigo, si estás cerca del que tiene poder te va mejor que si sos esforzado y honesto. Entonces el desafío más grande es volver a recuperar ese país donde el esfuerzo tenga premio.

–¿Cómo definiría el gobierno de Alberto Fernández?

–Creo que por lejos es el peor gobierno del retorno de la democracia. Por lejos. Por prepotencia, por anomia, por la catástrofe económico-social que han hecho, por la destrucción, como nunca antes en la clase media. Hoy, dos trabajadores en blanco que sostienen su familia, con una carrera construida, con títulos y qué se yo, si alquilan están bajo la línea de pobreza. Eso nunca pasó en la Argentina antes. Me parece que eso los define. Y después está claro que se reunieron solamente para sostener el poder y como no les salieron las cosas desde ese momento en adelante sólo se pelean. Pero es sin dudas el peor gobierno desde el retorno de la democracia.

