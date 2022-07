Debuta la Bicameral de Seguridad, tras el femicidio de Agostina Trigo y con revuelo interno en el PJ

La Legislatura Provincial avanzó esta semana con las nuevas conformaciones de los integrantes de las diferentes comisiones. No obstante, un cambio en los integrantes de una de ellas afloró nuevamente la interna dentro del Frente de Todos.

Se trata de la comisión Bicameral de Seguridad, en la cual la sorpresa fue, más que en los nuevos integrantes que estarán a partir de hoy, en los que dejaron de estar. Hablamos de Rafael Moyano, senador peronista enfrentado al kirchnerismo, particularmente al sector de La Cámpora, que hasta la semana pasada fue el presidente de la comisión, y que tuvo una buena participación en términos de denuncias contra el Gobierno Provincial, teniendo en cuenta que para la oposición, el ministerio que conduce Raúl Levrino es uno de los más débiles de la gestión de Rodolfo Suárez.

Precisamente se confirmó que el diputado lasherino Néstor Márquez, del riñón de Guillermo Amstutz (aliado al kirchnerismo y con gran relación con Anabel Fernández Sagasti) será el nuevo presidente de la Bicameral, que tendrá su reunión constitutiva hoy por la mañana en la Legislatura.

Por un lado, es importante marcar que año tras año las presidencias van rotando de la Cámara Baja a la Alta en este tipo de bicamerales; y por otro lado, es una comisión en la que siempre es la oposición la que la preside.

De esta manera, Moyano no podría haber sido otra vez presidente. No obstante, el dato importante es que sí podría haber sido el representante del Frente de Todos por parte de la Cámara Alta. Pero no fue así, y en su lugar apareció el nombre del sanrafaelino Mauricio Sat, senador que proviene del sector de Emir y Omar Félix.

En términos oficiales, el Frente de Todos salió a decir que se trató de algo “pactado” dentro del espacio y evitaron polemizar más por los nombramientos. Pero desde el entorno de Moyano dijeron que “hubo un acuerdo entre el camporismo y los hermanos Félix” y que lo dejaron fuera de juego. “A esto nos enfrentamos cuando nos oponemos a algunas formas de conducción del partido”, manifestaron por el lado de Moyano.

Ante la consulta de Los Andes, Moyano se limitó a decir que seguirá trabajando en temas relacionados con la seguridad, y que en los próximos días presentará pedidos de informes relacionados con la instalación de las cámaras de seguridad en Mendoza; y denunciará al Gobierno por la compra de raciones alimentarias para los internos de las cárceles.

También sostuvo en redes sociales que hoy estará presente en San Martín, en el lugar donde se realizó el femicidio de Agostina Trigo: “Voy a averiguar cómo está la investigación y los elementos que tienen para poder dar con el responsable de este aberrante hecho. Más allá de la tristeza que nos embarga necesitamos certezas del Gobierno, el ministerio de Seguridad y de la Policía de Mendoza. Entendemos que la situación actual de la fuerza no posibilita la anticipación ante hechos de esta naturaleza, las cámaras no funcionan. Los centros de visualización necesitan inversión, no tenemos los efectivos necesarios y suficientes, las móvilidades son escasas y la infraestructura de las comisarías da pena”, marcó.

Recordemos que Moyano lanzó una explosiva carta contra el kircherismo en abril pasado, en la cual expresó que el espacio “denominado k” no los representa y que sólo tienen una agenda “en base a los intereses de las candidaturas” y en “discutir cargos”.

“Hoy el espacio denominado “k” en Mendoza no nos representa, no nos abarca”, expresó y agregó que tienen una agenda “en base a los intereses de las candidaturas, sin proyecto para la toma del poder, que busca sólo discutir cargos y con la mirada puesta en las minorías”.

Otro momento en el que manifestó Moyano su descontento dentro del Frente de Todos fue en la votación de la Emergencia en Anestesiología. Tanto él como Bartolomé Robles, senador sanmartiniano y también distanciado de la conducción del PJ, votaron en contra de una ley que fue acordada entre el oficialismo y la oposición.

Volviendo a la conformación de la Bicameral, los diputados que la integrarán son: Néstor Márquez (FdT-PJ), quien será el presidente; Diego Costarelli (UCR); Mauricio Torres (UP-FR); Emanuel Fugazzotto (PV); José María Videla (FR); Josefina Canale (PDP); Mercedes Llano (PD); José Luis Ramón (Protectora); Guillermo Mosso (DF); y Enrique Thomas (PRO).

En tanto, por Senado, fueron designados: Mauricio Sat (FdT), Jorge Carballo (UCR), Fernando Alin (PS), Ernesto Mancinelli (LdS) y Gabriel Pradines (PD).