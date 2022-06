Cumbre de las Américas: Alberto Fernández se reunió con Biden y le mostró las fotos de su hijo Francisco

El presidente Alberto Fernández comenzó este miércoles su agenda oficial en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. El mandatario participó en la ceremonia inaugural de la IX Cumbre de las Américas. Apenas arribó junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, fue recibido entre sonrisas por su par de los Estados Unidos, Joseph Biden y la primera dama estadounidense, Jill Biden.

Biden le dio un cálido recibimiento a Alberto Fernández y Fabiola Yánez, y el presidente le mostró en su celular una foto de su hijo, Francisco, según indicaron en Presidencia.

Alberto fue recibido por Joseph Biden y la primera dama estadounidense, Jill Biden. Foto: Web

Este jueves, Alberto Fernández disertará como presidente pro tempore de la CELAC en la Reunión Plenaria de Apertura, en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Santiago Cafiero, que acompañó al presidente, participó este miércoles de una reunión previa con los cancilleres del resto de los países de la Cumbre. En un anticipo de lo que será el mensaje del mandatario, el canciller criticó las “sanciones y bloqueos”, en una señal de respaldo a países como Cuba y Venezuela (que no fueron invitados), y lanzó duros cuestionamientos a la OEA.

“La equidad es, más que nunca, la base de la estabilidad política, de la democracia profunda y de la armonía en las relaciones internacionales. Por esto, el compromiso sobre gobernabilidad democrática que se ha trabajado en esta cumbre no podrá alcanzarse si persisten las sanciones y medidas unilaterales que aún se llevan adelante en nuestra región, aunque los hechos vislumbran que han fracasado y solo han generado sufrimiento en la población”, sostuvo Cafiero.

El martes, en un diálogo con los periodistas de la Casa Rosada, Alberto Fernández adelantó cuál será su postura en el foro y volvió a criticar que Estados Unidos no haya invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Vamos a defender los derechos de América Latina, la unidad de Latinoamérica. La unidad no se declama, la unidad se ejerce. Y la mejor forma de ejercerla es no segregar a nadie. Así que vamos a ir con ese mensaje: lamentamos enormemente la no presencia de países que no han sido invitados, pero trataremos de llevar su voz su foro”, anticipó el mandatario.

Sin embargo, el presidente se presenta en la Cumbre de las Américas con un “libreto armado” por Cafiero, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz y el embajador de la Argentina en los Estados Unidos Jorge Argüello.

Al mandatario le recomendaron que tenga buenas relaciones con los Estados Unidos porque eso le da “gobernabilidad” y representa un futuro apoyo para una eventual renegociación de la Argentina por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Alberto Fernández será recibido a fines de julio en Washington por Joe Biden, para una reunión bilateral.