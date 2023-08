Cuánto tendrá que desembolsar Mendoza para pagar el bono de $60.000 a estatales

El Gobierno provincial informó este lunes que se plegará a la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa, de otorgar un bono de $60.000 a empleados estatales.

Desde la gestión que lidera Rodolfo Suárez, se abonarán los $60.000 en un solo pago el 14 de septiembre, de forma no remunerativa y no bonificable, a aquellos estatales que cobren salarios netos de hasta $400.000 mensuales.

Según informó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el impacto en las cuentas públicas del bono será de alrededor de $4.000 millones. “Es un impacto relevante”, comentó el ministro a radio Mitre Mendoza, y a su vez expresó que “la provincia está ordenada, si no, no podríamos reaccionar ante esto”.

Para Fayad, las medidas de Massa son “electoralistas”

Para Fayad, el Gobierno Nacional “no está haciendo otra cosa que patear el problema hacia adelante”. Y fustigó: “Hace tiempo que ha perdido control de la macroeconomía y mientras tendría que estar preocupándose por controlar el nivel de inflación, como no puede hacerlo, en lugar de eso anuncia este tipo de medidas electoralistas”.

Por otro lado, recordó que “hubo una devaluación (ndr: del 22% el día después de las elecciones) que se trasladó a precios y no sorprendió a nadie por la sencilla razón que un gobierno que no planifica, un gobierno que no tiene confianza, no puede pretender que este tipo de medidas sean una solución a nada”.

“Lamentablemente los problemas que no termina de resolver el gobierno nacional terminan recayendo sobre las pymes, los trabajadores, empleadores y en este caso sobre las provincias que tenemos que hacernos cargo de paliar una situación muy compleja para los trabajadores y por sobre todas las cosas muy compleja para toda la sociedad en sí”.

Y finalizó: “Nos vamos a hacer cargo del bono y seguiremos tratando de ecualizar un poco la seguridad en el salario de los agentes estatales pero por otro lado también tratando de mantener el superávit y tratando de analizar cómo evolucionan los números de recaudación y actividad para analizar cómo seguimos con nuestra política salarial”.