Cristina Kirchner insinuó que Patricia Bullrich escribió borracha: qué le contestó la titular del PRO

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió en términos despectivos a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tras las críticas a su gobierno y a la causa judicial en su contra por presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz. Fue el inicio de un cruce que cerró con la dirigente opositora acusándola de “bad information”.

Durante un encuentro con legisladores kirchneristas el martes por la tarde, CFK recordó un tuit de Patricia Bullrich por la causa Vialidad y el pedido de condena del fiscal Diego Luciani.

“La presidenta del partido [PRO] sacó un tuit poco inteligente donde dice doce años de gobierno, doce años de condena. Lo escribió, lo firmó”, señaló. Y agregó en sentido despectivo: “No sé si era la hora de la tarde, y ya estaba medio... no sé...”.

El tuit de Patricia Bullrich que enojó a Cristina Kirchner

En diálogo con LN+, Bullrich salió a contestar esas palabras y señaló que la expresidenta se molesta por lo que representó el pedido de la fiscalía en su contra. “Es muy inteligente el tuit es que hay un paralelismo entre los doce años que gobernaron y el pedido [de condena]. Es como si uno dijese que en cada año de su gobierno recibió una sanción por el latrocinio brutal que existió en la Argentina”, se defendió.

También, la titular del PRO se refirió a otro cuestionamiento que deslizó Cristina Kirchner, quien le había apuntado por formar parte del grupo Sushi, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que promovió el estado de sitio en 2001.

“El grupo Sushi, integrado por los hijos del [entonces] presidente y una ministra que ahora es la presidenta del PRO, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia para que diera muestra de autoridad y no quedara pusilánime”, afirmó la vicepresidenta y comparó la violencia de aquel momento con los incidentes registrados en la puerta de su vivienda de Recoleta este sábado.

“Ese estado de sitio y todo lo que se desencadenó después, 40 muertos entre el 19 y el 20 de diciembre, fue todo lo que ocupó mi cabeza todo ese día sábado cuando veía las escenas y cuando incomprensiblemente comenzó a desatarse la represión”, dijo la exjefa de Estado.

Bullrich declaró al respecto: “Bad information, como diría la vicepresidenta. Hacía un mes que no estaba en el gobierno y lo miré todo llorando desde el balcón de mi casa. Me fui del gobierno por la presión de los sindicalistas, porque me enfrenté a todos ellos y a [José] de Mendiguren que estaba en la UIA; todos armando la caída, y no una salida formal. El que estaba en la plaza al frente de los hechos violentos era Horacio Verbitsky”.