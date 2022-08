“Patricia Bullrich tendría que estar en la cárcel” dijo Estela de Carlotto y defendió a Cristina Kirchner

Estela de Carlotto, titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo defendió a Cristina Kirchner y criticó a Patricia Bullrich, líder del PRO, quién había criticado el operativo de Larreta. Además, Carlotto aseguró que “Patricia Bullrich tendría que estar en la cárcel” en referencia al caso de Santiago Maldonado y su responsabilidad en aquel operativo que realizó Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en su muerte.

Estela de Carlotto, en declaraciones a El Destape Radio, habló sobre los dichos de Bullrich, la situación de Cristina Kirchner y la admiración que tiene por la vicepresidenta. Consideró que quienes dicen que el operativo estuvo flojo “habría que tomarles un examen psicológico”. “Esa mujer (por Bullrich) es la que ha victimado en el Sur, sobre todo, y está más que claro que ella dirigió todo. Hay asesinatos ahí”, declaró Estela.

Por su parte Patricia Bullrich había criticado a Larreta con respecto al accionar de Policía de la Ciudad: “Horacio, si vas a poner un operativo, ¡bancalo!”. Y agregó que “la sensación de la gente es que no podemos ponerle límites al kirchnerismo”.

Estela de Carlotto sugirió que Bullrich debería cuidarse: “Si ha cometido un delito lo tiene que pagar y todavía sigue hablando y quizás tendrá la pretensión de ser presidenta algún día. Dios nos libre”.

Para la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, lo ocurrido el fin de semana en la casa de Cristina Kirchner es un caso de persecución y el pueblo se expresó. “Son novedades, cosas nuevas que se van haciendo a las generaciones. Acá hay mucha juventud. Veo que mis nietas, todas en política, estaban ahí. Toda mi familia es activa, no es indiferente. Son argentinos que quieren que la democracia sea perfecta y no relativa. Esos jóvenes, con esa valentía, están arriesgando la vida, porque estos canallas son capaces de cualquier cosa y después simular otra”, enfatizó respecto a la movilización en apoyo a la vicepresidenta.

“Cuando vi la actitud y la presencia (de la policía) como en una guerra y ese atrevimiento de ofender a Dios y a María santísima, fue como volver a la dictadura (en referencia a la detención del diputado provincial Adrián Grana). Era de una falta de respeto inconcebible”, añadió.

Para la líder de Abuelas “son capaces de cualquier cosa” y “llevaron volquetes de piedras para ver si se largaban a la lucha y poder entonces tener justificativos para lo que iban a hacer; que si podían matar mataban”.

“Esto hay que tenerlo en claro, pero no con violencia, sino con perseverancia y actitud frontal. Nosotros queremos respeto por los gobernantes y por el pueblo, entonces sí tendremos, quizás, la posibilidad del diálogo común. Mientras tanto, el diálogo con esta gente no puede existir”, sentenció

Visita al senado

Estela de Carlotto había visitado a Cristina Kirchner en el Senado y al respecto contó en sus declaraciones que: “Fue como un abrazo que le quisimos dar para decirle que la admiramos y la acompañamos en su lucha. A veces a Cristina la tomo y le hablo como si fuese mi hija. Ha sido parte de nuestra historia. Fue una presidenta y ahora una vicepresidenta admirable”.

“La acompañamos, la protegemos, la estimulamos para que no decaiga porque la están queriendo sacrificar en una cruz como si fuera una persona que ha hecho daño y siempre ha hecho el bien. Con errores, si bueno quien no los tiene. Nadie es perfecto. No somos dioses”, dijo al respecto de su relación con la vicepresidenta.

Por último, Carlotto reveló que cuando hablaron con Cristina la vieron “entera, firme y segura de lo que hace y lo va a seguir haciendo”.