Estela de Carlotto medió entre Alberto y Cristina para que ambos hablaran en medio de la crisis

Las tensas negociaciones puertas a dentro del Frente de Todos para llegar a la designación de Silvina Batakis como la nueva ministra de Economía de la Nación, contaron con la inesperada intervención de la referente de Derechos Humanos, Estela de Carlotto.

Fue la propia titular de Abuelas de Plaza de Mayo quien confirmó hoy que habló por teléfono con el presidente Alberto Fernández para que se comunique con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para acordar la reestructuración del gabinete por “la salud de nuestro país”, y marcó que “los dos tienen que estar juntos, para eso los votó el pueblo”.

“A Cristina y Alberto los quiero muchísimo. Pero soy argentina y no me puedo quedar callada viendo qué pasa y cómo se está jugando la salud de nuestro país, nuestro futuro. Lo llamé como a las cinco y pico de la tarde. Me salió del corazón”, aseguró Carlotto en diálogo con C5N.

Y añadió: “Lo que yo sueño y quiero es que Alberto y Cristina estén juntos. Haría cualquier cosa, el papelón más grande, para que se solucione hoy este problema. Sin ellos dos nada sirve”.

La titular de Abuelas señaló que los mandatarios “van a poner al nuevo ministro” de Economía y, en ese sentido, “tienen que estar juntos, para eso los votó el pueblo”.

Además, afirmó que quiso ponerse también en contacto con la vicepresidenta y, en ese caso, le hubiera dicho “lo mismo que le dije a Alberto: que por favor piense en la Patria, en el país, en lo que estamos perdiendo porque hay una interrupción entre dos personas que se eligieron. Si se eligieron es porque algo en común había”, expresó.

Para cerrar, remarcó: “Soy una abuela que lucha, siempre con el amor, no la venganza ni el odio. Es un concepto de vida que tenemos que poner en práctica. No duden en defender la democracia”.