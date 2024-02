Cornejo no esconde su enojo por la quita de subsidios: “Es una decisión tonta y ridícula por donde se la vea”

El gobernador Alfredo Cornejo no escondió su enojo y liberó críticas más duras hacia el gobierno de Javier Milei, luego de que tomaran la decisión de sacarle los subsidios al transporte a las provincias del interior a excepción de Buenos Aires. “Es una decisión tonta y ridícula por dónde se la vea”, sostuvo.

El mandatario provincial ya había reaccionado, primero a través de sus redes sociales y luego en contacto con la prensa local, sobre la medida pero ahora en el programa del periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, subió la temperatura de sus palabras. Primero aclaró que los diputados que forman parte de su equipo, como Lisandro Nieri y Pamela Verasay, “no solo votaron favorablemente, sino que trabajaron para toda la ley ómnibus. En mi caso elogié en público varias partes”.

Y arremetió: “Creo que es una decisión tonta y ridícula, pero tonta por donde se la vea. Además, pésimamente explicada. El ministro (Luis) Caputo dice que es para cumplir el Pacto Fiscal que se firmó en 2017 con Macri. Yo era gobernador también en ese momento, ojalá fuera para eso. Ese pacto eliminaba los subsidios para el 2021 y lo dejó sin efectos Alberto Fernández. Pero los eliminaba en el AMBA y en el Interior. Con esta decisión solo eliminó los subsidios en el Interior y en el AMBA los está disminuyendo”.

“Es decir que a (Axel) Kicillof y a (Jorge) Macri no les sacó los subsidios. No es contra todos los gobernadores, sino contra todo el Interior. Esa hipótesis que es en contra de los gobernadores, ni siquiera es inteligente. Tiran al boleo. Mendoza apoyó y yo en particular lo hice, saben que fue así. Están haciendo una cosa poco inteligente, tonta y ridícula. Hay que reducir subsidios en Argentina, claro que sí. Pero hay que hacerlo de forma inteligente”, continuó.

Además comparó la provincia de Mendoza con otras de gestión kirchnerista, en las cuáles “no existe el transporte público como Formosa o Tucumán, que lo tiene muy deteriorado”.

“Han perjudicado a provincias que han sostenido el transporte con subsidios provinciales. El caso de Mendoza es uno, el de Córdoba, el de Rosario. Si esto es para apretar a todos los gobernadores no se entiende realmente”, sostuvo.

“¿Quién es el que contribuye al déficit? El Estado nacional es el primero que tiene que hacer el ajuste y algunas provincias que están en déficit y han sido asistidas con transferencias discrecionales monumentales como la provincia de Buenos Aires. Mendoza nunca tuvo déficit en los últimos 7 años. Entonces debe ir a los lugares donde hay déficit. Uno es el Estado y el otro la Provincia de Buenos Aires”, apuntó.

Entonces aseveró: “En Mendoza hoy se sabe cuantos suben y en qué parada se bajan. A quién se le puede dar subsidios. Si queremos alentar la cantidad de pasajeros, hoy tenemos una flota de colectivos nueva y el boleto se aumenta semestralmente. Hoy viaja medio millón de personas por día en colectivo y hace 8 años eran 200 mil. Estamos desalentando el uso de los automóviles y que se aumenten los pasajeros. Lo que se hace en todas las ciudades desarrolladas”.

Luego, Cornejo completó, sin bajar el tono de enojo: “Eso es una política inteligente y el ajuste tiene que estar pensado así, no en bombardear a todos. Pero ni eso hacen, porque Kicillof es su principal opositor y les están subsidiando el boleto en AMBA. No entienden la administración del Estado en estos temas”.