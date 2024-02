Con duras críticas, Ampros aceptó la oferta del Gobierno: así serán las subas de los profesionales de la salud

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) comunicó al Gobierno provincial, mediante una nota escrita, su aceptación de la primera propuesta presentada por el Ejecutivo. Esta propuesta incluye un bono no remunerativo de $90.000 y aumentos del 15% para los meses de febrero y marzo; que se acumulan a los ya acordados el año pasado de 5,8% en los mismos meses.

Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, dejó en claro que no están conformes con estos aumentos propuestos por el Ejecutivo provincial: “La paritaria en Mendoza murió. Hoy se trata de un decreto encubierto, indiscutible, sin empatía y sin noción de la realidad que viene sufriendo la población mendocina y los profesionales respecto del acceso a la salud”.

Foto: Orlando Pelichotti

El gremio, además, advirtió que “las discusiones paritarias llegaron a su fin en Mendoza” y denunció que este proceso se trata de una “imposición del Ejecutivo sobre un aumento salarial que no solo no cubre la creciente crisis sanitaria de la provincia y el éxodo de profesionales calificados, sino que tampoco piensa en discutir una política de estado en Salud para brindar un mejor acceso a la salud a los mendocinos”.

En la nota remitida al Gobierno provincial hay una acusación al Gobernador de amenazar para que acepten la propuesta: “Hacemos saber de forma categórica que la misma no cumple con los requisitos de recomposición del salario de los profesionales de la salud de la Provincia de Mendoza, pero, entendemos que ante la amenaza del señor gobernador de no otorgar aumentos salariales a los profesionales de la Salud, terminaría de destruir los equipos de salud de la Provincia de Mendoza”.

La tensión entre el gremio y el Gobierno comenzó el día de ayer cuando Iturbe salió de la reunión y contó: “No hubo una mesa de diálogo. Ellos te dicen, esto es lo que hay. Todo para todos lo mismo. Y si te gusta, bien. Y si no, nada”. Además, agregó que el Gobierno los amenazó con que si no aceptaban el bono, este no entraría en el mes de febrero.

Hoy, tras enviar la nota al Ejecutivo aceptando una de las propuestas, la dirigente sindical le advirtió al gobernador Alfredo Cornejo que “en el caso de que la metodología para matar la Paritaria por parte del Gobierno siga en pie, la consecuencia directa será el aumento del éxodo del talento humano hacia el sector privado u otros destinos donde se reconozca su vital tarea”.

La nota fue enviada por escrito porque desde el gremio no están conformes con el cierre de la paritaria y aseguraron: “No nos vamos a sacar la foto de acuerdo que tanto festejan en el Gobierno como si fuera un logro. Esto no es ningún logro y no vamos a ser cómplices de un engaño que aparenta consenso entre las partes”.

La nota que envío Ampros al Gobierno

“Conforme a lo manifestado en el acta de fecha 08/02/2024, por la cual la entidad se comprometió a responder por escrito, en este acto venimos aceptar la propuesta ALTERNATIVA 1 (UNO), la que deberá por imperativo legal ser abonada de forma inmediata en el mes de febrero del corriente año.

Lo mismo ha sido dispuesto por la Asamblea de Delegados, pero haciendo saber de forma categórica que la misma no cumple con los requisitos de recomposición del salario de los profesionales de la salud de la Provincia de Mendoza, pero, entendemos que ante la amenaza del señor gobernador de no otorgar aumentos salariales a los profesionales de la Salud, terminaría de destruir los equipos de salud de la Provincia de Mendoza.

Entendemos que estamos ante un año bisagra y que debemos apostar a construir consensos de cara a la comunidad, evitando sumar un conflicto a la penuria que vive la población más vulnerable que se atiende en los efectores públicos.

Exhortamos al señor Gobernador de la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo a tomar una posición más empática con los Profesionales de la Salud de la Provincia de Mendoza y la comunidad que se atiende en los hospitales públicos, evitando destruir los salarios, lo que trae aparejado la migración de recurso humano a distintas provincia y países limítrofes, diáspora que repercute en la población que se atiende en hospitales, centros de salud y/o centros asistenciales.

Solicitamos que evite posiciones obtusas y advierta que debe abrir una comisión negociadora, no de imposición que empobrece a los profesionales de la salud, debiendo incluir personal técnico con conocimiento en salud pública, con poder de análisis y decisión que permita arribar acuerdos consensuados que repercutan en recomposiciones salariales, tomando la base de cálculo trimestral y refuerzos en sectores esenciales para la comunidad”.

ATE también aceptó la propuesta del Gobierno

Roberto Macho del gramio de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado de Mendoza, el gobierno provincial convocó nuevamente a paritarias

La oferta aceptada por la Asociación Trabajadores del Estado fue respaldada por el 65% de los trabajadores. Incluye un bono no remunerativo de $90.000, a ser abonado el 20 de febrero, junto con un incremento salarial del 15% en febrero y otro 15% en marzo. Estos números porcentuales se suman al 5,8% acordado para ambos meses en el año anterior. Es decir que, el aumento salarial para el segundo y tercer mes del año alcanzará el 20,8%.

El dirigente gremial aclaró que, desde la perspectiva del gremio, este aumento no es suficiente: “Para que el trabajador pueda recuperar su salario realmente tiene que ser un aumento del 120%. Esa es la realidad. Porque esa ha sido la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido los trabajadores a base de la evaluación del peso argentino, pero el 65% votó por aceptar la propuesta del Gobierno”.