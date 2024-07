Desde hoy el boleto de micros se paga a $650 en Mendoza

A partir de este jueves, la tarifa plana para viajar en micros se pagará a $650. El incremento es de un 18% (estaba a $550) y se dispuso la semana pasada, pero comenzó a regir a partir de hoy.

Además del boleto del sistema urbano, sufrieron incrementos el servicio diferencial y todo el transporte de media y larga distancia.

Desde el Gobierno informaron que las tarifas establecidas serán aplicadas “paulatinamente”, a medida que SUBE vaya actualizando las validadoras del área metropolitana, aunque la fecha de actualización será a partir de este jueves, tal como se informó.

LOS NUEVOS PRECIOS DE MICROS Y GRATUIDADES

Con esta actualización, se mantendrán los mismos tipos de abonos y atributos, cantidad de viajes, trasbordo gratuito y descuentos, vigentes a la fecha, aclararon desde el Gobierno; y serán los siguientes:

Estudiantes primarios : $260

Estudiantes secundarios y universitarios : $325 .

Jubilados : $325

Personal de bomberos voluntarios, celadores, docentes, personas con discapacidad, mayores de 70 años y aquellos alcanzados por la ley 7811 (pasajeros con HIV): Gratuito.

TARIFA DIFERENCIAL, SIN DESCUENTOS

Por otro lado, el boleto de la tarifa diferencial también tuvo un ajuste, por lo que costará $975, también a partir del 18 de julio.

Es importante marcar que en este servicio los abonos no serán válidos en estos servicios diferenciales, por lo que, aquellos pasajeros que tienen descuentos, de igual forma tendrán que abonar el 100% de este pasaje.

Alguno de estos servicios son el 680 que va hacia el Aeropuerto; el 740 que va desde Chacras a la Ciudad de Mendoza; o aquellos del grupo 800 que van desde Maipú hacia la Ciudad de Mendoza por el Acceso Sur o Este.

Respecto a los usuarios usuarios frecuentes, abonarán a $650 la tarifa “desde el viaje 1 al 20″.

A partir de allí comenzarán a correr descuentos siempre que sigan dichos viajes dentro del mes calendario. Desde el viaje 21 a 40, el boleto costará $390; y desde el viaje 41 al 80 saldrá $325.

En tanto, a partir del viaje 81, el precio vuelve a subir a $520. Según aclararon en varias oportunidades desde el Gobierno, esta medida busca “evitar que la gente se preste la tarjeta SUBE”.

Cuánto cuesta viajar en el servicio de media y larga distancia

Respecto a los pasajes de media y larga distancia, el incremento rondó entre el 18 y 20%.

Por ejemplo, el recorrido desde la terminal de Mendoza al departamento de San Martín, tendrá un valor de $2.150 (estaba a $1.800); mientras que desde la terminal hacia Lavalle, el costo será de $1.850 (estaba a $1.550).

Hacia el sur provincial, por ejemplo, el pasaje desde la terminal mendocina hasta San Rafael, será a partir de este jueves de $10.700; mientras que a Malargüe, el costo será de $18.750; y a General Alvear, el precio será de $13.850.

Hacia el Este, además del pasaje a $2.150 desde la terminal hasta San Martín; costará $2.900 viajar a Rivadavia; o $6.050 si el pasaje es hasta La Paz.

Para la zona de montaña; el boleto a Cacheuta será de $2.350; mientras que si se desea viajar a Potrerillos, se deberá abonar una tarifa de $2.900.

En tanto, hacia Penitentes, Puente de Inca o Las Cuevas, el costo será de $8.850.

Respecto a los viajes hacia el Valle de Uco, desde la terminal el valor será de $6.050, tanto hacia Tunuyán como también Tupungato. En tanto, hacia San Carlos, la tarifa es de $6.800 a partir de este jueves.

PRINCIPALES RECORRIDOS DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA Y SUS PRECIOS

Mendoza - Lavalle: $1.850 (estaba a $1.550)

Mendoza - Potrerillos: $2.900 (estaba a $2.450)

Mendoza - Uspallata $7.550 (estaba a $6.400)

Mendoza - Penitentes, Puente de Inca o Las Cuevas: $8.850 (estaba a $7.500)

Mendoza - Cacheuta : $2.350

Mendoza - Las Vegas: $3.900

San Rafael - Malargüe : $10.050

Mendoza - San Rafael: $10.050

Malargüe - Las Leñas: $6.250

San Rafael - Las Leñas: $19.050

Mendoza - Bowen : $14.600

Mendoza - General Alvear: $13.850

Mendoza - Malargüe : $18.750

General Alvear - Bowen : $1.600

Mendoza - Ugarteche: $2.600

Mendoza - San Martín : $2.150 (estaba a $1.800)

Mendoza - Rivadavia: $2.900

Mendoza - La Paz : $6.050

Mendoza - Tunuyán: $6.050

Mendoza - San Carlos : $6.800

Mendoza - Tupungato : $6.050

Tupungato - Tunuyán: $2.150

Por qué subió la tarifa

Desde el Gobierno defendieron el ajuste del boleto al indicar que es necesario “garantizar la sustentabilidad del Fondo Compensador del Transporte” y marcaron que, sin los subsidios que destina para mantener la tarifa a estos valores, debería costar sin gratuidades $1.770.

En este sentido, sostuvieron que “surge la necesidad de modificar las tarifas fijadas a fin de preservar los recursos del Fondo Compensador del Transporte y posibilitar el mantenimiento del subsidio que la Provincia de Mendoza destina a los usuarios del servicio público de transporte de pasajeros a través del mismo, al afrontar la diferencia que existente entre la recaudación del sistema por las tarifas percibidas de los usuarios del servicio y el valor del costo por kilómetro que se abona a las empresas prestadoras”.

Cornejo, en diálogo con los medios de comunicación este miércoles, sostuvo que tanto la devaluación del peso; como así también los incrementos de los combustibles, presionaron a las arcas provinciales, que subsidian el boleto del transporte público de pasajeros, lo que motivó a la suba del 18% del boleto.

“Cuando se realizó la audiencia pública se fijó un precio del costo del transporte de $1.750, el resto lo financia el Estado provincial con puro subsidio provincial para mantener un precio del boleto razonable”, expresó el mandatario.

En este sentido, detalló que tras esa audiencia pública “hemos tenido dos aumentos del combustible y también se ha dado un aumento del dólar, son dos cuestiones que influyen sobre la ecuación económica del precio del boleto”.

Por otro lado, no descartó que pueda existir otro incremento del boleto, sobre todo teniendo en cuenta la situación macroeconómica. “El costo del boleto sin subsidios es de $1.750 hasta la última audiencia, si se sigue actualizando en la próxima audiencia, va a seguir creciendo porque han habido dos aumentos de combustible y ha habido el aumento del dólar”.

Y marcó: “Ojalá la economía se estabilice y el precio del combustible no se mueva y el dólar no se mueva y los insumos del transporte no se muevan y entonces no será necesario aumentarlo y ahí se irá recuperando el salario y más gente podrá pagar el boleto y así”.