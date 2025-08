Cornejo insiste en abrir "una negociación" con Milei por los fondos para las provincias

En una rueda de prensa que protagonizó después de participar del AmCham Energy Forum en Buenos Aires, Cornejo aclaró: "referido a los proyectos de los gobernadores, es obvio, he firmado esos proyectos , han sido consensuados en el CFI por todos".

Y agregó sobre estas iniciativas, que buscan la coparticipación de ATN y de la mayoría de los fondos que se recaudan a través del impuesto a los Combustibles : "Solo estamos viendo cuál es la mejor oportunidad. De hecho, mañana (por este miércoles) lo que se va a votar es un emplazamiento , no es la votación definitiva".

Sobre los gobernadores de "Grito Federal"

Cornejo también evitó criticar a los cinco gobernadores que formaron el frente "Grito Federal". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que este sector es una suerte de "kirchnerismo suplente", pero el mandatario mendocino tomó distancia de esa crítica.

"No, yo no lo veo así. Yo veo que algunos gobernadores se agrupan en función de su localía. Creo que hay una lectura nacional de esas reuniones que hoy por hoy no lo veo igual. Yo creo que están en todo su derecho, pero creo que es una estrategia más para sus estrategias locales, provinciales. Hay que enfrentar elecciones", declaró.

Ante la consulta de si este frente podría tener peso en las elecciones de 2027, Cornejo sostuvo que "hacer una proyección al 2027 tan fácilmente, yo no se lo recomendaría a ningún analista político".

Y agregó: "Yo diría que nos enfocáramos en las elecciones de medio término, porque la economía argentina está teniendo atisbos positivos en términos macro, baja de la inflación y demás, pero tiene materias pendientes enormes. Lo que está en juego en esta elección nacional de medio término es que el gobierno no salga debilitado, porque eso hiere al plan económico. Y por eso, en particular, yo apoyo esa línea de trabajo".

Para Cornejo, "las especulaciones y el oportunismo político es obvio que existen siempre. No nos hagamos los ingenuos en todos los aspectos. Ahora, la línea general por la que tenemos que rendir cuentas es qué queremos que pase en la Argentina. A algunos les da lo mismo vivir en crisis recurrente. En el caso mío, no me da lo mismo. Estoy ya harto de (la) crisis recurrente".

Cornejo: "El apoyo podría quebrarse"

"Creo -continuó el gobernador, en referencia al respaldo al gobierno de Javier Milei- que hay una gran tolerancia de la ciudadanía a estas reformas, pero creo que también es el resultado del rechazo de lo anterior. Me parece que, por ahora, el gobierno tiene un crédito suficiente del cual no hay que abusar. Yo recomendaría que no se abusara de ese crédito de apoyo y de tolerancia porque hay muchas reformas por hacer que necesitan apoyo y un consenso fuerte".

Incluso Cornejo expresó que "el apoyo que tiene el gobierno en algún momento podría quebrarse. No lo descarto. Ojalá que no, porque necesitamos solvencia en esto".