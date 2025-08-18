Cornejo designa a otro miembro del Tribunal de Cuentas: quién es la elegida

El gobernador Alfredo Cornejo envió al Senado provincial el pliego de la contadora pública nacional A ndrea Molina para cubrir la vacante en el Tribunal de Cuentas , tras la jubilación de Ricardo Pettignano el 1 de agosto pasado.

El Poder Ejecutivo indicó que la propuesta del mandatario responde a "la formación académica, la trayectoria técnica y la experiencia en el control de fondos públicos y privados, y el conocimiento sobre el funcionamiento de los organismos de control , por parte de la postulante".

Se trata de la cuarta designación, en sus dos mandatos, del gobernador en el Tribunal de Cuentas . Nombró a su actual presidente, Néstor Parés , quien era titular de la Cámara de Diputados. También impulsó a Liliana Muñoz de Lázzaro y meses atrás a Gustavo Aníbal Riera . El organismo tiene cinco integrantes en total.

El único vocal con origen en otro color político que ha quedado en funciones es Héctor Caputto , quien fue propuesto por el gobernador justicialista Francisco Pérez en 2012.

"Estoy convencido de que su capacidad y trayectoria contribuirán a fortalecer la transparencia y el control en nuestra provincia", aseguró el gobernador a través de un posteo en sus redes sociales.

Envié al Senado de la Provincia el pliego de Andrea Molina, Contadora Pública Nacional y Perito Partidor, formada en la Universidad Nacional de Cuyo, para ocupar el cargo de vocal en el Tribunal de Cuentas, tras la jubilación de Ricardo Pettignano.



Molina cuenta con una amplia… pic.twitter.com/HA0S9cMDGW — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 18, 2025

El pliego de Molina tiene que pasar el filtro del Senado en una votación secreta, aunque la supremacía de Cambia Mendoza le abre el camino a la ratificación. Alcanza para ello con obtener la mayoría simple.

Presidenta del EPRE

Molina es un cuadro técnico del cornejismo desde hace años y se desempeña actualmente como presidenta del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). Se formó en la UNCuyo como contadora pública nacional y perito partidora.

A partir de entonces, a lo largo de más de dos décadas, consolidó una carrera enfocada en el análisis financiero y auditorías, tanto en la gestión pública como en el sector privado, recalcó el comunicado oficial

Al respecto de la actuación de Molina en el ámbito privado, desde el Ejecutivo se indicó que la funcionaria "trabajó durante más de 15 años como contadora auditora en su estudio contable, dedicándose a empresas privadas e instituciones colegiadas, entre ellas el Colegio de Agrimensura y el Colegio Notarial de Mendoza".

Entre sus antecedentes en el sector público aparecen el haber sido subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda, además de haber ocupado la Jefatura de Gabinete de la misma cartera. Representó por otra parte a Mendoza como titular en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y, de manera alterna, en el Consejo Federal de Inversiones.

También se desempeñó como jefa del área contable de la Dirección de Desarrollo Humano de Guaymallén, donde tenía a cargo precisamente la auditoría interna y la rendición de cuentas de fondos provinciales y municipales al Tribunal de Cuentas.

En el ámbito universitario fue coordinadora de gestión de personal y subgerenta financiera de la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo.