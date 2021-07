Con varias caras conocidas y algunas sorpresas, el Frente de Todos oficializó sus precandidatos a legisladores

Tres días después del cierre de listas y del anuncio oficial de sus postulantes al Senado y Cámara de Diputados de la Nación, el Frente de Todos de Mendoza dio a conocer este martes el listado completo de sus precandidatos a legisladores provinciales, luego de que a cuentagotas se fueran conociendo los nombres de algunos integrantes de las boletas.

El último sábado, el peronismo mendocino lanzó como precandidatos a senadores nacionales para las elecciones legislativas 2021 a la presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti, y al intendente de Tunuyán, Martín Aveiro. En tanto, comunicó que la categoría de diputados nacionales estará liderada por Adolfo Bermejo, secundado por la sanrafaelina Liliana Paponet, mientras que en el tercer lugar se ubicará el intendente de Lavalle, Roberto Righi, en cuarto la dirigente de Protectora, Alicia Barrionuevo, y en el quinto Gonzalo Navarro, responsable de la agencia territorial del Ministerio de Trabajo de la Nación en Mendoza.

Los suplentes para la Cámara Alta son la ex legisladora provincial y referente de La Cámpora, Marina Femenía y el ex intendente de San Martín, Jorge Omar Giménez. Mientras que los eventuales remplazantes en la lista de diputados son Sofía Haudet, ex reina nacional de la Vendimia 2014 y militante peronista, Nicolás Guillén y Consuelo Herrera, titular del Inadi en Mendoza.

No obstante, en estos comicios los mendocinos también votarán para renovar el cincuenta por ciento de las bancas de la Legislatura provincial. En total se elegirán 24 diputados y 19 senadores provinciales, distribuidos en cuatro secciones electorales.

A la Primera Sección (que involucra a Capital, Las Heras, Guaymallén y Lavalle) le corresponden 6 senadores y 8 diputados. Para la Segunda (Maipú, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz) son 5 senadores y 6 diputados. La Tercera (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tupungato, San Carlos y Tunuyán) aporta 4 senadores y 5 diputados. Y la Cuarta (San Rafael, General Alvear y Malargüe) otros 4 senadores y 5 diputados.

En este sentido, durante los últimos días la expectativa estaba puesta en conocer quiénes serían los aspirantes del Frente de Todos a estas bancas en juego, ya que sólo habían trascendido pocos nombres desde el cierre de listas. Al repasar los listados, se puede observar un equilibrio en los lugares más codiciados entre dirigentes que responden a Fernández Sagasti y varios nominados por los seis intendentes peronistas de la provincia.

La lista de precandidatos a senadores provinciales por el Primer Distrito la encabeza Gerardo Vaquer, director municipal de Asuntos Estratégicos de Lavalle y hombre de confianza de Righi. Segunda figura Adriana Cano, titular de la sede de Anses en Las Heras y presidenta del PJ de esa comuna. La nómina la completas María Emilia Urquiza, Carlos Rodolfo Arenas, Nelson Manuel Santarelli y Rebeca Sofía Rodríguez.

Respecto a los diputados provinciales, ya era sabido que el actual diputado nacional y líder de Protectora, José Luis Ramón, estaría al frente de los postulantes. En segundo lugar irá la secretaria general de la Juventud Peronista, Valentina Morán y tercero el actual diputado provincial y titular del sindicato de televisión Satsaid, Marcelo Aparicio.

En el cuarto puesto se ubica María Amalia Granata, asesora de Fernández Sagasti y recientemente nombrada como directora suplente de la empresa Impsa, tras su capitalización. Luego figuran Mauricio Guzmán -apoderado de Protectora y ex funcionario provincial del peronismo- Susana Griselda Castro, Andrés Gustavo Galvez y Natalia Carolina Cortes.

Por la Segunda Sección electoral la grilla de precandidatos a senadores provinciales la lidera el ex intendente maipucino y ex diputado nacional, Alejandro Bermejo, seguido por María Mercedes Derrache, ex funcionaria provincial durante la gestión de Francisco “Paco” Pérez y actual contadora municipal de Santa Rosa, Olga Cristina Gómez, directora de Servicios Públicos de La Paz. El listado lo completan el ex legislador provincial maipucino Miguel Serralta y el ex titular del SUTE y presidente del partido político Kolina, Oscar Javier Guevara.

En cuanto a los diputados del segundo distrito el Frente de Todos postula en primer término a Juan Pablo Gulino, funcionario de la Municipalidad de Maipú. El segundo lugar lo ocupa Natalia Vicencio, actual senadora provincial y dirigente de la CTA. Los siguientes precandidatos son Lautaro Cruciani, María Susana Fozzatti, José Rivas y María Sol Giménez.

La lista de aspirantes al Senado provincial por el Tercer Distrito está comandada por Helio Perviú, actual diputado provincial y referente local de La Cámpora. Lo siguen María Graciela Rizzo, Juan Manuel Carballo y Valentina Casciani.

En tanto, para la Cámara Baja el primer postulante será Julio Villafañe, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Tunuyán. Segunda se ubica Leticia Zanelli, referente de Protectora, y la siguen Pablo Martín Ferrari Gaibazzi, Roxana Domínguez y Claudio Darío Sánchez.

Por su parte, los precandidatos a senadores provinciales por la Cuarta Sección son Javier Serra - presidente del Concejo Deliberante de San Rafael -, Alejandra Barro -hija del concejal peronista malargüino, José Barro-, Ernesto Javier Molina y María Cecilia Muschella.

A su vez, en la categoría de diputados provinciales por la región sur se destaca el liderazgo de Omar Félix, ex intendente sanrafaelino y diputado nacional próximo a finalizar su mandato. Lo siguen la médica alvearense Nilda Roxana Escudero; el secretario de Gobierno de San Rafael, Gustavo Perret; Giuliana Guillén y Nahuel Arscone.

Valer recordar que los legisladores que resulten electos en estas elecciones asumirán sus bancas recién el 1º de mayo de 2022, ya que reemplazarán a quienes concluyen sus mandatos en abril de ese año.