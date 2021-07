Los heridos del cierre de listas de Cambia Mendoza y el Frente de Todos

El armado de las listas de precandidatos siempre deja a algunos políticos o espacios que ganan la pulseada, mientras otros quedan más relegados o en lugares menores en rango. Si bien no se trata de fracasos en términos taxativos, son pasos en falso o bajar un par de escalones para dirigentes, sobre todo en esta época tan particular del país en el cual ya no hay prácticamente partidos que se presentan solos, sino una conformación de frentes, lo que hace más complejo el reparto una torta muchas veces pequeña pero que tiene muchos comensales. Y este cierre de listas no fue la excepción.

En el oficialismo, precisamente en Cambia Mendoza, primó nuevamente la hegemonía del radicalismo, que tendrá lógicamente la mayoría de los puestos en juego, aunque se debieron dar concesiones que antes no se tenían previstas para otros espacios. Con las salidas del Partido Demócrata y la Coalición Cívica consumadas, y para evitar que la sangre llegara al río, el Pro pudo sacar una buena tajada al partido centenario, lo que le permitirá incrementar el número de legisladores en la Legislatura, y de hecho fue el partido que mejor negocio hizo si se compara con el resto de aliados.

En total serán 5 precandidatos con posibilidades de ingresar a la Casa de las Leyes (6 si ganan por amplia diferencia), pero también se debe sumar el tercer lugar de diputados nacionales, con Álvaro Martínez. Si ganan la elección con un buen margen, el legislador Omar De Marchi tendrá un aliado en el Congreso.

Si hablamos del radicalismo, la mayoría de los intendentes tendrá a gente de su confianza compitiendo. Sin embargo, por razones internas el que quedó afuera de la contienda fue Daniel Orozco, jefe comunal lasherino, quien no tendrá a precandidatos en el primer distrito. Hay quienes sostienen que el médico, cercano a Julio Cobos, “está jugando solo” y que prepara una eventual candidatura para 2023 mirando a la gobernación.

En tanto, en materia de nombres, resalta por ejemplo en el Congreso que Luis Petri no renovará, y tampoco estará su nombre en las listas para la Legislatura. En el caso de Claudia Najul, quien ha sabido ser una referente del sanrafaelino Ernesto Sanz, perdió la “contienda” con Pamela Verasay, y a cambio volverá a la Casa de las Leyes. Por último, Federico Zamarbide logró arañar un quinto lugar en la lista de Diputados Nacionales.

En tanto, en la Legislatura no renovará Juan Carlos Jaliff, presidente provisional del Senado, quien según comentó el ex gobernador, Alfredo Cornejo, seguirá trabajando para el radicalismo: “Tiene 70 años y está súper lúcido, así que no lo jubilamos para nada”, marcó.

Si vamos al Frente de Todos, el equilibrio en el reparto entre los espacios propiciado por la presidenta del PJ Anabel Fernández Sagasti ha sido duro, teniendo en cuenta que ni ayer domingo aparecían los nombres de los precandidatos, lo que dio a entender que el consenso ha costado demasiado e incluso luego de cerrado el plazo límite se ha seguido negociando.

Quien no renovará en el Congreso será José Luis Ramón, líder de Protectora que tenía esperanzas puestas para estar otros 4 años más, y ahora estará en la Cámara Baja de la Legislatura provincial, ya que liderará la boleta en el primer distrito.