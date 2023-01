Con Suárez y Cornejo a la cabeza, el radicalismo se reunió con la mira en las elecciones

Hay siete departamentos en donde las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) departamentales serán el 30 de abril, para lo cual hay que cerrar alianzas el 1 de marzo y presentar listas el 11 del mismo mes. En ese esquema, el Pro es una duda y los conflictos persisten. Pero en la UCR se juntaron entre ellos para arengarse.

El cónclave fue en el comité UCR ubicado en la calle Alem de Ciudad. Desde el gobernador Rodolfo Suárez, pasando por el senador nacional Alfredo Cornejo (y uno de los nombres fuertes para la Gobernación este año) y acompañados por el vicegobernador Mario Abed, además de Tadeo García Zalazar, desfilaron las primeras líneas radicales. El cornejismo copó el evento, con legisladores nacionales y provinciales, además de precandidatos a las intendencias como el caso de Néstor Majul, que aspira a ganar en Maipú.

El senador nacional Alfredo Cornejo se mostró optimista de cara a las elecciones municipales en cuyas comunas gobierna el peronismo.

“Nos reunimos con representantes de los siete departamentos que desdoblan. Desde el Frente Cambia Mendoza vamos a seguir trabajando para fortalecer la coalición y acompañar a la ciudadanía con información para que puedan cumplir con su derecho cívico”, expresó Suárez por Twitter.

Alfredo Cornejo, por su parte, aseguró que el frente Cambia Mendoza “ha dado las garantías para presentarse en estas elecciones, competir y ganar contra el populismo. En los siete departamentos que adelantan ese es nuestro objetivo. Vamos a trabajar con fuerzas y en equipo para continuar mejorando cada rincón de la provincia”.

La UCR está en tratativas de cara al cierre de alianzas. por un lado, le baja el precio a la discusión actual, al sostener que no se trata de una interna “entre partidos”, sino que es una “aventura” personal de Omar De Marchi, principal referente que tiene el partido macrista en Mendoza, y se apoyan en la advertencia nacional de la presunta imposibilidad de “migrar” del espacio con el sello del Pro (la mesa nacional de Juntos por el Cambio advirtió que quienes rompan filas no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio).

El radicalismo se reunió en el Comité Provincia con la mira en las elecciones municipales.

“Cambia Mendoza sigue con o sin De Marchi”, advierten en la UCR, y señalan que hubo participantes del Pro y Coalición Cívica en las reuniones gestionadas por el partido centenario, que si bien no representan al “partido” en sí, desean seguir en el frente.

En tanto, en el Pro señalan que es “el partido” el que no está participando del armado de la UCR (hubo una votación del Consejo Directivo Provincial que aprobó no estar en la reunión de comienzos de semana) y manifiestan que el radicalismo “no es el dueño” de CM, por lo que no debiera establecer el uso de ese sello. También acotaron que la Coalición Cívica como socios fundadores de Cambia Mendoza “tampoco” está en ese armado y sigue la duda si permanecerán.