Choferes de colectivo de Mendoza no se plegarán al paro del miércoles

Este próximo miércoles se llevará adelante el paro general convocado por la CGT y en Mendoza, al menos el transporte, no se verá afectado. Así lo aseguró el Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom), que nuclea a la mayor parte de choferes de transporte urbano.

Según afirmó el secretario general del gremio, José Micca, adhieren al reclamo de la central obrera por el hecho de formar parte pero no se plegarán a la medida de fuerza.

“Nosotros adherimos, pero no nos acoplamos. Los choferes de la provincia de Mendoza no vamos a parar. No podemos dejar a pie a los trabajadores, no podemos castigarlos. Se va prestar el servicio como todos los días”, aseguró en diálogo con Radio Mitre Mendoza.

Y explicó que van a trabajar en “el horario de verano como estamos trabajando. Hasta este momento no tenemos información de que haya compañeros que vayan a parar”.

Micca consideró que “es muy pronto hacerle un paro a un gobierno que recién comienza” y explicó que adhieren porque son parte de las 62 organizaciones de la CGT y “la decisión se ha tomado de Buenos Aires”.

“Todo aquel compañero que salga a trabajar, no podemos dejarlo sin servicio. No podemos dejarlo tirados”, reiteró en relación a los usuarios del servicio.