Cerruti pidió disculpas tras su repudiable comentario sobre las piedras por fallecidos de Covid-19

Después del fuerte repudio en las redes sociales y hasta pedidos de renuncia, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti pidió disculpas este viernes por su repudiable comentario sobre el memorial de las víctimas por Covid-19, ubicado en la Plaza de Mayo, que lo había asociado despectivamente a “la derecha”.

A través de Twitter, pero desactivando la posibilidad de respuestas, la vocera publicó: “Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo”.

Gabriela Cerruti pidió disculpas por su repudiable comentario sobre las piedras en memoria de los fallecidos por Covid-19 (Twitter)

“Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. La sociedad toda quedará marcada por este tiempo de angustia que empezamos a dejar atrás colectivamente”, añadió en un tuit.

El video de Cerruti: “A las piedras las puso la derecha”

La polémica de Gabriela Cerruti inició por un video compartido en Instagram donde se la ve acompañada por la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, en un tour por la Casa Rosada. Apuntando directo a la plaza ubicada frente a la Casa Rosada, la vocera de Alberto Fernández dijo: “Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos por Covid”.

El gesto de la portavoz presidencial generó enojo y repudio en las redes sociales. Incluso derivó en un trending topic: #RenunciaCerruti.

Dirigentes de la oposición expresaron su rechazo a las declaraciones de la funcionaria del gobierno. Uno de ellos fue el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff.

Repudio a Gabriela Cerruti por sus dichos por las piedras en memoria de fallecidos por Covid-19 (Twitter)

“Qué vergüenza, @gabicerru. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza”, manifestó en Twitter.

El también diputado Ricardo López Murphy sumó: “Las piedras no representan a ‘la derecha’. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes, @gabicerru”.

Repudio a Gabriela Cerruti por sus dichos por las piedras en memoria de fallecidos por Covid-19 (Twitter)

En tanto, Fernando Iglesias fue más duro en su mensaje: “Gabriela Cerruti es una excelente portavoz presidencial. Nadie mejor que ella comunica la mediocridad, miserabilidad e inutilidad de este gobierno. Nadie mejor que ella para decirnos que el presidente es un inútil que vive en un mundo de fantasía. Excelente trabajo, @gabicerru”.