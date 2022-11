Video: Cerruti dijo que “la derecha” puso las piedras por los muertos de Covid-19

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti está nuevamente en el centro de la polémica por una frase suya minimizando las piedras que habían colocado tiempo atrás los familiares de fallecidos por Covid-19 en la Plaza de Mayo.

Acompañada por la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, Cerruti hizo un tour por el edificio. Apuntando directo a la plaza ubicada frente a la Casa Rosada, Cerruti dijo: “Ahí lo que tenemos ahora, después del Covid, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos por Covid”.

El gesto de la vocera de Alberto Fernández generó enojo y repudio en las redes sociales.

Dirigentes de la oposición expresaron su rechazo a las declaraciones de la funcionaria del gobierno. Uno de ellos fue el diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff.

“Qué vergüenza, @gabicerru. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza”, manifestó en Twitter.

Repudio a Gabriela Cerruti por sus dichos por las piedras en memoria de fallecidos por Covid-19 (Twitter)

El también diputado Ricardo López Murphy sumó: “Las piedras no representan a ‘la derecha’. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes, @gabicerru”.

En tanto, Fernando Iglesias fue más duro en su mensaje: “Gabriela Cerruti es una excelente portavoz presidencial. Nadie mejor que ella comunica la mediocridad, miserabilidad e inutilidad de este gobierno. Nadie mejor que ella para decirnos que el presidente es un inútil que vive en un mundo de fantasía. Excelente trabajo, @gabicerru”.