Cerruti no descarta que Alberto Fernández viaje a Qatar para la final del Mundial

El presidente Alberto Fernández ahora no descarta viajar a Qatar para presenciar la final del Mundial entre Argentina y Francia, según dijo la portavoz Gabriela Cerruti. Se descartó, además, una reunión de los jugadores en Casa Rosada una vez terminada la Copa del Mundo.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves, Cerruti dijo que Fernández y todo el gabinete “están pendientes” del resultado de la final del Mundial de fútbol. Afirmó entonces que “no hay ninguna decisión tomada” en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

”Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con (su par francés Emmanuel) Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada”, amplió la vocera al ser consultada en rueda de prensa.

Gabriela Cerruti. (Prensa de Gobierno)

“Estamos con buena parte de nuestro corazón en lo que suceda el domingo. Con agradecimiento enorme al equipo técnico y los jugadores”, manifestó y aclaró que no está previsto que el plantel de Lionel Scaloni vaya a presentarse en Casa Rosada tras la final de Qatar 2022.

Las declaraciones de Cerruti surgieron tras las versiones de que el Gobierno gestiona a través de “operadores” una visita del Seleccionado a la sede del Ejecutivo tras el Mundial, cualquiera sea el resultado ante Francia, y que los jugadores se resisten a “ser usados políticamente”, como anticipó el periodista Marcelo Bonelli en TN.

Cerruti: “Estamos en un proceso de baja de la inflación”

La portavoz también afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández “está decidido a que el Frente de Todos siga gobernando después del 2023″ y afirmó que, en ese sentido, “hará todo lo necesario para que eso suceda”.

Aseguró que el país se encuentra en un “contexto complejo” en materia socioeconómica pero ratificó que “se está avanzando”.

“Estamos en un proceso de baja de la inflación, lo notamos todos los que vamos al supermercado”, lanzó la funcionaria.

Consultada por la ausencia de gobernadores, intendentes y dirigentes kirchneristas en el acto de celebración de los tres años de gestión, Cerruti evitó una confrontación: “Los funcionarios somo empleados, no nos pasamos listas, lo importante son las políticas que lleva adelante el presidente de la nación”, indicó.