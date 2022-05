Caso Bonarrico: la UCR tiró contra el PJ y recordó que tiene “un ex gobernador y dos ex intendentes imputados”

El escándalo por el subsidio (ya denegado) al pastor Héctor Bonarrico, ex senador de Cambia Mendoza, tendrá dos denuncias penales en el historial. Una por parte del Partido Justicialista y otra por el Gobierno provincial.

El peronismo confirmó esta mañana que iniciará acciones legales contra los firmantes del convenio por $18 millones que ya fue dado de baja. La figura será “averiguación de delito” y además ya entraron varios pedidos de informe tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado.

Natacha Eisenchlas, presidenta Provisional del Senado, acompañó al ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez en la conferencia de prensa y sobre la firma del convenio aseguró que “en primer lugar no hubo nada oculto, no hay nada más público que el Boletín Oficial y esto no fue descubierto, esto fue informado”.

Desmintió a Bonarrico sobre el acuerdo político del que habla. “No es cierto lo que ha dicho. El convenio está publicado. Y cuando el Gobernador tomó conocimiento a través de las declaraciones de Bonarrico, la intención que tenía o cómo leyó el destino de los fondos, decidió inmediatamente dejar sin efecto el convenio y además realizar esta denuncia”.

Sobre los actos que hará la oposición con respecto a pedidos de informe, la legisladora suarista indicó que “los pedidos de informe tienen absoluta viabilidad, serán respondidos. La oposición también había manifestado su intención de que funcionarios del Gobierno fueran citados a la Legislatura y sobre esto indicó que “el martes trataremos estos temas en senadores y lo analizaremos”.

Consultada si en el frente se sintieron engañados, Eisenchlas respondió que “sentimos que el origen que le dio al convenio no fue el sentido que le dio Bonarrico.

Pero aclaró, en referencia a los justicialistas que tienen problemas con la Justicia, como el ex gobernador Francisco Pérez y los ex intendentes Sergio Salgado (Santa Rosa) y Luis Lobos (Guaymallén), que “el frente Cambia Mendoza, el radicalismo, no es el que tiene a un gobernador imputado y dos intendentes presos”.