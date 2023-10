Bullrich detalló qué trabajo le hizo su prima Fabiana Cantilo cuando estaba “ojeada”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reveló este jueves que su prima, la reconocida cantante Fabiana Cantilo, le aplicó “un trabajo” después de los debates porque estaba “ojeada”, en referencia al problema en el ojo que evidenció.

En diálogo con radio Mitre, Bullrich detalló que su prima fue crucial para salir adelante en esta situación. Curiosamente, se tratan con el término “usted” y no “vos”, algo que Cantilo hace también con otros amigos como Fito Páez.

“Me llamó Fabi (Cantilo, después del debate) y me dijo ‘aunque usted no crea’, porque nos tratamos de usted con Fabi, ‘aunque usted no crea, está ojeada (mal de ojo). Yo sé que no cree nada pero le estoy haciendo un trabajo’. Y ahora el ojo lo tengo bien, así que hizo un buen trabajo”, aseguró la dirigente del PRO al ser entrevistada por Jorge Lanata y su equipo periodístico.

Entonces, Bullrich contó que la cantante de rock suele protegerla de los males.

Fabiana Cantilo es prima de Patricia Bullrich

“Fabi Cantilo me prende velas, me hace cosas y me protege. Me dice que estoy desprotegida”, expresó la candidata de JxC.

Bullrich recordó su experiencia en el primer debate, cuando su rendimiento no fue del todo bueno. “En el primer debate estaba destruida, parecía tarada, tomaba agua, se me secaba la boca y la lengua se me paralizaba. Yo decía ‘la gente va a decir que soy estúpida’. Después me vi y me la banqué. En el segundo fui con el hacha a decir las cosas de frente, sin medias tintas y fui de frente”.

Bullrich contra Massa y Kicillof por el escándalo de “Chocolate” Rigau

Patricia Bullrich también habló del escándalo de corrupción que explotó tras la detención de Julio “Chocolate” Rigau y apuntó contra el ministro-candidato Sergio Massa, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los funcionarios de la legislatura provincial.

“Lo de Chocolate son massistas y kirchneristas. Hasta ahora no apareció nadie de Juntos por el Cambio, pero si aparece, conmigo no se jode. Va a tener la misma sanción que va a tener alguien que utiliza el dinero del Estado y lo malversa”, advirtió la postulante.

“Nosotros vamos a ir a fondo a un cambio total y absoluto, transparencia de los fondos y si esta causa a alguno (de su espacio) se lo lleva puesto, se lo llevará puesto”, aclaró.

