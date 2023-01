Boleta única: los partidos darán “educación cívica” para evitar fugas de votos

La boleta única calienta motores para el 2023 y quizás haga su estreno el 30 de abril, en caso de desdoblamiento en los departamentos administrado por el peronismo. Mientras la Junta Electoral espera el decreto del gobernador Rodolfo Suárez, que tiene tiempo hasta marzo para confirmar el cronograma provincial, en los comités radicales hay movimientos. En los consejos peronistas, no tanto.

Al ser un instrumento nuevo, en los partidos políticos concentran los esfuerzos para que cada votante tenga claro cómo dejar manifestada su intención. Cambia la distribución de las categorías, y sólo hay foto en algunas, además de sólo poder entregarse en las escuelas el día de la elección. Estos elementos exponen la necesidad de explicar cómo votar de acuerdo a sus preferencias.

El 2023, en términos electorales, no sólo tendrá como atractivo, o no, la definición de candidaturas de una buena vez. También en Mendoza las jornadas electorales alternarán ambos sistemas porque Suárez ya avisó que se implementará el cronograma provincial que vota con boleta única.

De acuerdo a un cronograma que maneja la Junta Electoral provincial, el plazo se vence el lunes 13 de marzo. Claro que este margen de tiempo no lo tiene el peronismo que debe decidir también si se desmarca o no de las urnas provincias. Ellos tienen hasta el 30 de enero para avisar e incluso, el cierre de listas es el 11 de marzo.

La Junta Electoral ya ha manifestado que esperará la publicación en el Boletín Oficial para avanzar en el diseño de material en términos generales. Cuando se sepan los nombres de las candidaturas, se acelerará sobre un diseño definitivo.

En el Comité Provincia, la senadora provincial Ángela Floridia junto a César Cattáneo, funcionario municipal en Godoy Cruz, encabezaron una reunión con referentes de los distintos comités departamentales. La intención es diagramar cómo será el esquema de capacitaciones a formadores y desde ahí, salir a buscar a los votantes.

Capacitación sobre Boleta Única. César Cattáneo, Tadeo García Zalazar y Ángela Floridia exponen ante militantes radicales. Prensa UCR

“A fines de enero tenemos que estar recapacitando, queremos hacer dos vueltas a la provincia. Una ya la hicimos este año y queremos hacer otra con la militancia y que llegue a la gente. Los jóvenes aprenden mucho más rápido, la adulta va a ser un tema. Esto es dar instrucción cívica, que sepa cómo ejercer su derecho”, expresó Floridia.

Para la legisladora, que tiene mucha experiencia en temas electorales dentro de la UCR, la campaña tendrá mucho acercamiento con vecinos y vecinas. Recuerda la experiencia del 2017 en Santa Rosa con boleta única electrónica. “Se explicó muy bien y tuvo muy buenos resultados”, destacó.

“Es una campaña puerta a puerta con educación cívica. Esto es volver a la calle después de lo que vivimos con la pandemia. Es cercarse y decir: ‘te enseño’, ‘te explico’. Ayuda al acercamiento de la política con la gente”, subrayó Floridia.

UCR y PJ con visiones y desafíos distintos

Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR provincial, también tomó el caso santarrosino para disminuir las inseguridades. “Había mucha preocupación si la gente iba a votar, y cómo. Anduvo muy bien, votó rapidísimo, no generó dudas, fue muy positiva la implementación, y se pensaba que iba a costar. Por ahora no vemos que haya inconvenientes. En Godoy Cruz hicimos una experiencia con colegios secundarios y fue muy positiva. El sistema es claro”, sostuvo.

Estiman que en enero empezarán las nuevas rondas de capacitaciones en los departamentos. “Estamos pensando en hacer simulacros en las plazas y capacitar con la boleta real donde ya estén todas las candidaturas”, comentó.

El intendente de Godoy Cruz expresó que las dudas que se plantean actualmente tienen que ver con el armado de los box dentro de las escuelas para garantizar el voto secreto y sobre el escrutinio, que será lento.

Adriana Cano, presidenta del PJ de Las Heras, encabezó las charlas en los departamentos.

Por el lado del peronismo, las capacitaciones se dieron durante el 2022 a cargo de Adriana Cano, titular del PJ de Las Heras. Con la nueva conducción que tiene a Flor Destéfanis al frente del PJ provincial, habrá movimiento en febrero. “La idea es reforzar ese esquema que salió este año y que sean formadores de formadores para que eso se traslade a la gente porque desde el Gobierno hay muy poca difusión del tema”, explicó la jefa comunal a Los Andes.

El peronismo debe repuntar en las elecciones lo que implica seducir al electorado, y a su vez se enfrenta a un nuevo instrumento electoral. Lejos de ver este escenario como un obstáculo, para la presidenta del PJ, representa “un desafío” porque “va a hacer que la militancia esté en los barrios y tenemos la obligación de enseñarles a todos cómo es el sistema”.

“Creo que vamos a estar mucho más activos, más cerca de la gente, con más presencia, de otra manera”, dijo Destéfanis. Y entiende que la ley de boleta única debería reglamentarse porque “hay muchas dudas”.

Entre temores y la educación que no llega

El Ciclo Pilares, organizado por Los Andes, contó con un bloque denominado “La importancia de contar con reglas claras... y cumplirlas”. Participaron Gabriela Ábalos, profesora titular de Derecho Constitucional (UNCuyo y Universidad de Mendoza) y jueza tributaria, Fernando Simón, el Fiscal de Estado de Mendoza, y Facundo Heras, director ejecutivo de la fundación Nuestra Mendoza.

Una percepción común surgió de allí y es la demora en la explicación a la ciudadanía sobre el nuevo instrumento. “Deberíamos haber empezado ayer a capacitar respecto de cómo vamos a sufragar. Es un riesgo que se condicione por falta de conocimiento”, indicó Heras. Para Simón, “el mayor riesgo es que ya estamos tarde para explicarla”.

El aporte de Ábalos se centró en que “si lo que se busca con esta legislación es mejorar la calidad del voto y que se visualice candidato por candidato, es fundamental, primero la educación y segundo, evitar la opción de marcar todo completo”.

Ciclo Pilares 4° Encuentro: Calidad Institucional Gabriela Ábalos (Profesora de Derecho Constitucional y jueza tributaria), Fernando Simón (Fiscal de Estado de Mendoza) y Facundo Heras (Director ejecutivo de Fundación Nuestra Mendoza), plantearon las dudas sobre la capacitación de los ciudadanos para usar la Boleta única en las próximas elecciones. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Y empiezan a aparecer algunas dudas como las que manifiesta Alejandro Molero, titular del Comité UCR en General Alvear. El dirigente percibe, en estos momentos, “si la gente va a visualizar rápidamente y dirigir su voto a donde lo pretende dirigir, que no haya confusiones en cuanto a marcar con cruz a un candidato y querer elegir un legislador y terminar anulando la categoría”.

No es el único, aunque no se reconozca públicamente. “Esa duda la tenemos varios, viene todo muy lento”, reconoció un dirigente con vasta experiencia en campañas electorales”. Otros apuntan al Gobierno y la Junta Electoral porque “no se está haciendo nada y hay gente que no sabe sobre el nuevo sistema”.

Esta suma de factores, entre la apatía por las elecciones, un nuevo instrumento que no se difunde y varias elecciones en caso de desdoblamiento en algunos departamentos, podrían tener efectos negativos. “La preocupación es que llegue la fecha de votar sin saber bien el nuevo sistema y eso genere ausentismo, es decir poca participación”, contó un dirigente.

Mauricio Sat, presidente del PJ en San Rafael, se mostró en la misma línea. No habló de preocupaciones, pero sí de atención sobre estas particularidades que tiene la boleta única. “Hay una correspondiente atención para que el ciudadano pueda elegir lo que verdaderamente quiera elegir”, indicó. De alguna manera, “entre la obligación y el deseo, que por un error no vote a alguien que no quiere votar”.

Los municipios con administración peronista aun no deciden si desdoblan sus elecciones de las provinciales. Tienen hasta el 30 de enero para confirmarlo oficialmente. En caso de suceder, adelantaría la difusión de cómo utilizar la boleta única, pero hay una ventaja. Se votarían sólo dos categorías: candidaturas a la intendencia y a representantes en los Concejos Deliberantes.

“Es algo sencillo de explicar y no habría mayores inconvenientes, aun si en las elecciones primarias hay varias listas, porque todas van a ser cortas”, aclaró Sat. El senador pidió por la reglamentación de la ley de boleta única al igual que Destéfanis. “Hay muchas dudas”, dijeron ambos.

La Junta Electoral defiende los tiempos

Jorge Albarracín, Secretario de la Junta Electoral de Mendoza, indicó a este medio que hay charlas con el Gobierno provincial sobre la instrumentación de la boleta única, pero aun no sobre capacitaciones.

“Tenemos que coordinar con el Gobierno, quizás salgan ellos con algo de difusión general, hay algunas ideas y una vez que tengamos la boleta definida, ya salgamos a más concretamente. La reforma en sí misma es sencilla, se ve al presidente, se pueden preguntar algunas cosas. No es complejo que emitas el voto”, remarcó.

El funcionario se refirió a las manifestaciones de demora en la educación a la ciudadanía y dijo que “a veces saliendo con mucho tiempo, la gente se queda con una idea o imagen y se quedó con eso, después va al cuarto oscuro y se encuentra con otra. Por eso estamos esperando”. Considera que no es necesario reglamentar la ley porque la normativa es clara, además de estar la Junta “para responder las dudas que hay”.

En el Gobierno coinciden con esta visión. “Habrá difusión más cerca de la elección, nos complementaremos, pero quien lleva adelante este proceso es la Junta”, indicó Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno. “Está todo demasiado pronto para implementarlo”, agregó.

El adelantamiento de las elecciones del peronismo acelerará la confección del material a difundir. Aunque la boleta con dos categorías, resulta ventajosa. “Es una boleta más chica, es una buena prueba porque tenés dos categorías. Si lo hicieran algunos municipios, como experiencia vendría bien, y ayudaría porque te queda poco para la provincial”, dice Albarracín en relación al 30 de abril que serían las primarias municipales y el 11 de junio las provinciales.