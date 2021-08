Bento pidió que se investigue si Suárez cometió delitos y el Gobierno explotó: “Él tenía que resolver”

El juez federal con competencia electoral Walter Bento tuvo al ambiente político en vilo durante el fin de semana. Su resolución a las impugnaciones, sobre todo de Cambia Mendoza a las listas colectoras del PJ iban a marcar distancia, una vez más, con el magistrado. Dio lugar a una denuncia de Compromiso Federal y le pidió a la Justicia provincia que investigue si el gobernador Rodolfo Suárez cometió delitos de funcionario público.

No obstante, y tal como se preveía, Bento avaló las listas colectoras del PJ, pero también hizo lugar al pedido al reclamo del partido Compromiso Federal, que alude al famoso artículo 115 de la Constitución Provincial con respecto a la precandidatura del gobernador Rodolfo Suárez. Pero además, agrega el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

“Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, dice textualmente.

Y como era de esperarse, el oficialismo montó en cólera cuando leyó las 22 páginas de la sentencia en donde le pide al Ministerio Pública Fiscal que investigue la denuncia que calificaron como “absurda”.

“El juez Bento en el planteo sobre la candidatura de Suarez a senador nacional es donde debía pronunciarse sobre la cuestión constitucional. Ni resuelve, lo deja a mitad de camino, usando el argumento de que las agrupaciones salvo que sean las internas entre si no pueden cuestionar”, empezó reflexionando Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia en diálogo con Los Andes. Y siguió: “Ahora cuando les toca fallar sobre las colectoras, que lleva 28, que confunden a todos los electores, ahí sí hace un fallo de fondo, ahí si dice que no corresponde y rechaza los argumentos”.

Aunque el funcionario no ocultó su furia ante la denuncia, a la que Bento dio lugar, presentada por Compromiso Federal que tiene como candidato a Jorge Pujol. “No contento con eso, cuando se plantea que Suarez había incurrido en un delito porque cumple deberes de funcionarios público cuando no ha dictado ni un acto de gobierno”.

“Contra semejante planteo absurdo, Bento en vez de resolver el rechazo obvio, el archivo de una denuncia absurda, no sólo no lo hace sino que él que es el juez competente en lo penal, lo manda a la justicia provincial, al Ministerio Público Fiscal. Él es el juez penal, él tiene que resolver. La resolución debería ser tan sencilla como archivo porque no hay un hecho ilícito”, insistió Ibáñez.

A modo de conclusión, el titular de Gobierno, Trabajo y Justicia aseguró que Bento “resuelve el fondo a favor del Frente de Todos y las colectoras. Y él que tiene competencia en lo penal, frente a este planteo absurdo lo manda al Ministerio Público de la provincia. Debió rechazarlo sin lugar a dudas”.

“Después de que aprueba as adhesiones de todas las boletas, violando todas las normas, todas pide formar una compulsa (sacar una fotocopia de la denuncia para formar expediente en otra orbita). ¿Qué acto ha hecho Suárez para cometer un delito? Supongamos que considera que lo puede haber, ¡es competencia de él! Disparó.

Críticas radicales

El presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar indicó a este medio que “son fallos a los que Bento nos tiene acostumbrados, decisiones que siempre favorecen al peronismo y van en contra de la transparencia y el apego a la ley que la ciudadanía está exigiendo en un proceso electoral”.

El precandidato a diputado nacional, Julio Cobos, también apuntó contra el magistrado: “Nada que sorprenda, siempre el juez Bento falló a favor del Frente de Todos”