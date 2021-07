Estalló el primer round de la pelea electoral entre UCR y PJ por las listas colectoras

A días de que venza el plazo para la presentación de precandidatos para las elecciones legislativas de este año, estalló el primer conflicto político entre las dos principales fuerzas políticas de Mendoza. Desde el radicalismo, con el gobernador Rodolfo Suárez a la cabeza, advirtieron que impugnarán las listas colectoras que presenten los espacios políticos en los comicios de este año. En reacción a este planteo, el Partido Justicialista (PJ) aseguró que esta adhesión material en las boletas no está prohibida por la legislación nacional y denunciaron un intento de intervención del oficialismo en otras fuerzas.

El conflicto por las colectoras lo instaló el mandatario provincial durante la tarde de ayer, cuando a través de Twitter remarcó que “legislación nacional vigente no las permite y nadie puede forzar interpretaciones en pos de conveniencias políticas”. “No hay que confundir al electorado y debemos respetar la letra y el espíritu de la ley provincial (apoyada por las fuerzas mayoritarias) que las prohíbe”, agregó.

Las colectoras consisten en listas de candidatos que se “cuelgan” de aspirantes más conocidos que compiten por los cargos principales; por ejemplo, que haya varias boletas con un mismo candidato a presidente, pero que varían en la grilla de diputados o senadores nacionales, con la intención de ser traccionados por el más conocido. En Mendoza fueron prohibidas cuando se sancionó la Ley Nº 8967, cuando se reformó la legislación electoral provincial en el 2017, durante la gestión de Alfredo Cornejo.

Asimismo, a nivel nacional fueron inhabilitadas por el Decreto 259 del año 2019 del ex presidente Mauricio Macri. En el artículo 1 de esa norma, se indica que “las listas que compiten por una (1) agrupación política de orden nacional solo podrán adherir sus boletas con las correspondientes a listas de una (1) única agrupación política de distrito de diferente denominación cuando no compita una (1) de su misma denominación”. Esa norma no ha sido modificada, ni impugnada.

Sin apuntar directamente contra el peronismo, lanzó esta suerte de recordatorio ante la posibilidad de que el Frente de Todos (FDT) habilite este sistema para las PASO del 12 de septiembre, algo que terminaron confirmando desde el partido opositor.

El gobernador hizo hincapié en la necesidad de evitar mayores gastos por la multiplicidad de listas que se pueden presentar y cuyo costo debe afrontar el Estado. Pero a su vez, lanzó una contundente advertencia: “El espacio político al cual pertenezco, impugnará en las instancias necesarias si se pretende utilizar colectoras en la próxima elección. Entendemos que la única opción cuando haya más de una lista es utilizar lo que se denomina boleta corta, como ocurrió en el 2019 en Mendoza”.

En el mismo sentido, el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, manifestó también en la red social que “en las próximas elecciones no se pueden presentar listas colectoras en Mendoza. Las legislaciones nacionales y provinciales no lo permiten” y remarcó que “impugnaremos a cada colectora que se presente”. Otros dirigentes oficialistas como el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y el legislador nacional del Pro, Omar de Marchi, se sumaron a respaldar el planteo inicial de Suárez.

En diálogo con Los Andes, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, resaltó que al convocar el Gobierno de Mendoza a los comicios adhiriendo al proceso electoral nacional, rige la legislación nacional que no permite las colectoras. “El gobernador está planteando que esa es la norma que está vigente y que en el proceso electoral de Mendoza que está pronto a la presentación de listas no corresponde y no pueden haber colectoras, porque no lo permite la normativa”, afirmó.

Sostuvo que esta adhesión material en las boletas “produce un problema de confusión al elector y hace que no tenga un conocimiento cabal de la oferta electoral. Le quita transparencia y lo hace complejo al acto electoral”.

Ibáñez hizo hincapié en que la prohibición de las colectoras rige especialmente para la instancia de las PASO. “La adhesión de boletas o listas colectoras si estuviese permitida se tiene que hacer en la primaria, porque no se puede seleccionar candidatos y después unirse con otra fuerza, porque eso es burlar definitivamente la voluntad del electorado. No corresponde que ningún frente, partido o agrupación política fuerce una interpretación distinta que permita que haya listas colectoras que terminan produciendo el efecto negativo por el cual están prohibidas”, subrayó.

La reacción peronista

La encargada en contestar por parte del peronismo fue la presidenta de la Junta Electoral del Frente de Todos, Patricia Fadel, quien aseguró que es legal presentar colectoras en estas elecciones y que el justicialismo las implementará para las categorías de concejales. A su vez, denunció que el radicalismo está intentando intervenir en otras fuerzas políticas.

La ex legisladora Patricia Fadel, es la presidenta de la junta electoral del Frente de Todos y fue la encargada de responder el planteo radical.

La dirigente peronista sostuvo que “es evidente que el oficialismo tiene marcado interés de judicializar la campaña, dificultando la participación de la oposición, cuando es de su conocimiento que la ley provincial no se aplica en esta materia”.

Remarcó que el decreto del ex presidente Macri al que se alude “no prohibió la adhesión de boleta dentro de las PASO, dado que allí son los propios partidos quienes oficializan su boleta” y planteó que “sería inconstitucional hacerlo por Decreto, ya que la ley nacional no lo prohíbe”.

Consultada por Los Andes, Fadel dijo que la Ley nacional “es clara” y que cuando se adhiere al calendario electoral nacional se tiene que regir por su respectiva legislación. “En estas PASO es legal usar las colectoras, solo de concejales y a través de una adhesión material que se le pide a la junta para ir sumado a la boleta provincial y nacional”, aclaró.

Aseguró que el Frente de Todos permitirá la utilización de colectoras en el proceso electoral que se avecina. “Hemos consultado a todos los juristas especialistas en leyes electorales y no vamos a hacer algo que no corresponda a la ley”, apuntó y agregó: “Ya se usó en el 2017, es clara la posibilidad, si no, no lo hubiéramos hecho”.

Por otra parte criticó duramente a Suárez y a Cornejo por “intentar intervenir maliciosamente sobre las decisiones de otras fuerzas políticas para instaurar reglas de juego a su antojo”. “Me parece que están tratando de intervenir fuera de la legalidad y esto es meterse dentro de un partido. Tienen que dejar en libertad a los partidos políticos para que resuelvan cómo quieren hacer sus PASO dentro del marco de la ley. Me da la impresión de que no han sido bien asesorados”, disparó la ex legisladora del PJ.

Un dato a tener en cuenta es que si el radicalismo avanza en la impugnación de las eventuales listas colectoras que presente el peronismo u otros espacios políticos, quien deberá resolver el conflicto será el titular del Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral, Walter Bento, quien se encuentra imputado y acusado de hechos de corrupción.

No a la colectora, sí a la boleta única

Desde otros espacios políticos también se cuestionó el uso de las listas colectoras pero se reclamó por la implementación de la boleta única.

Roberto Ajo, presidente del Partido Demócrata (PD) e integrante del frente Vamos Mendocinos, manifestó que están “haciendo los esfuerzos para evitar multiplicidad de listas”. No obstante resaltó que “hace cuatro años que venimos insistiendo con la boleta única de papel y se hacen los distraídos. Suárez es el gobernador y Cornejo fue gobernador antes y nunca la han implementado. Ahí está el verdadero ahorro y la elección más genuina del elector. No lo hacen porque no quieren o no les conviene”.

En tanto, un aliado del oficialismo como Omar de Marchi, referente provincial del Pro, respaldó el planteo de Suárez y dijo que su declaración da “claridad y sensatez al marco electoral”. A su vez, indicó que “el próximo paso debe ser la incorporación de la Boleta Única Papel que implica transparencia y ahorro”.