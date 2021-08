Revés para el oficialismo: el juez Bento avaló las colectoras del PJ

Finalmente se supo lo que se preveía: el juez federal con competencia electoral Walter Bento le dio luz verde al peronismo para que compita con listas colectoras en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de setiembre.

El propio PJ confirmó la información a Los Andes: “rechazó todas las impugnaciones, avaló las colectoras. Así, no sólo se beneficia el PJ, sino también sino también el frente Vamos Mendocinos (Partido Demócrata, Coalición Cívica y otros) en tres departamentos.

Las impugnaciones se presentaron el jueves pasado, encabezadas principalmente por Cambia Mendoza (con adhesión del Partido Federal), pero recién hoy se conoció el fallo. Bento, ese mismo jueves, había declarado ante la prensa que iba a tratar de resolver durante el fin de semana porque “quisiera notificar antes del domingo por el tiempo que necesitan quienes quieran apelar ante la Cámara (Nacional Electoral)” y también por la impresión de boletas.

Ante esta determinación, el frente oficialista debe decidir si apela ante la Cámara Nacional Electoral que es quien deberá resolver, con la campaña electoral en su momento de mayor explosión propagandística, si acepta o rechaza el reclamo de Cambia Mendoza.

Los argumentos del frente liderado por la UCR, el Pro y otros aliados, según explicó uno de sus apoderados, Horacio Migliozzi, se ampararon en que “este tipo de listas colectoras aportan confusión en el electorado por la gran cantidad que hay en el cuarto oscuro, y con la celeridad del proceso en términos de pandemia”.

“No es lo mismo encontrar 9 listas que 60, entonces consideramos que hay que evitar que existan este tipo de listas colectoras que atentan contra la calidad del proceso electoral”, indicó. Los fundamentos legales vinieron por la ley provincial 8.619 que prohíbe las listas colectoras y el decreto 259/19 firmado por el entonces presidente Mauricio Macri. “Las colectoras generan costos que tiene que hacer el Estado, que pagan todos los ciudadanos”, completó Migliozzi.

El Frente de Todos-PJ había dicho hace unas semanas, cuando el gobernador Rodolfo Suárez avisó que el oficialismo iba a impugnar las listas colectoras que es legal utilizar este tipo de instrumentos y que el justicialismo las implementará para las categorías de concejales.

Patricia Fadel, presidenta de la Junta Electoral del Frente de Todos-PJ, sostuvo a este medio, días atrás, que “es evidente que el oficialismo tiene marcado interés de judicializar la campaña, dificultando la participación de la oposición, cuando es de su conocimiento que la ley provincial no se aplica en esta materia”.

Por otra parte criticó duramente a Suárez y a Alfredo Cornejo por “intentar intervenir maliciosamente sobre las decisiones de otras fuerzas políticas para instaurar reglas de juego a su antojo”. “Me parece que están tratando de intervenir fuera de la legalidad y esto es meterse dentro de un partido. Tienen que dejar en libertad a los partidos políticos para que resuelvan cómo quieren hacer sus PASO dentro del marco de la ley. Me da la impresión de que no han sido bien asesorados”, disparó la ex legisladora del PJ.