Elecciones: Bento prometió resolver rápido los planteos contras las listas colectoras

La definición por las listas colectoras se estira. Este mediodía se realizó el acto de presentación y oficialización de boletas para las próximas elecciones primarias del 12 de septiembre. El juez federal con competencia electoral Walter Bento recibió a los apoderados de los partidos, quienes realizaron observaciones en algunos colores de las papeletas que deberán ser resueltas por el magistrado.

Cambia Mendoza no sólo impugnó las colectoras del Frente de Todos, sino que también a las que llevará el frente Vamos Mendocinos que lidera el Partido Demócrata en tres departamentos. A ese planteo del espacio oficialista adhirió también el Partido Federal con Carlos Iannizzotto como principal referente en las listas.

Por otro lado, Vamos Mendocinos insistió con bajar al gobernador, Rodolfo Suárez, como precandidato a senador nacional.

De acuerdo a la versión oficialista de los apoderados de Cambia Mendoza, Bento expresó que resolverá “con celeridad” el asunto teniendo en cuenta que el proceso electoral está en marcha.

Luego de la reunión, que se realizó en el cuarto piso del edificio del Correo Argentino, desde Cambia Mendoza comentaron detalles. “Concretamente se planteó que este tipo de listas colectoras aportan confusión en el electorado por la gran cantidad que hay en el cuarto oscuro, y con la celeridad del proceso en términos de pandemia. No es lo mismo encontrar 9 listas que 60, entonces consideramos que hay que evitar que existan este tipo de listas colectoras que atentan contra la calidad del proceso electoral”, explicó Horacio Migliozzi, uno de los apoderados de la coalición oficialista a Los Andes.

Los fundamentos se suscitan en la ley provincial 8.619 que prohíbe las listas colectoras y el decreto 259/19 firmado por el entonces presidente Mauricio Macri. “Las colectoras generan costos que tiene que hacer el Estado, que pagan todos los ciudadanos”, completó Migliozzi.

Por su parte, el apoderado de Vamos Mendocinos, Aldo Vinci, confirmó que Cambia Mendoza presentó impugnaciones por “colectoras que llevará Compromiso Federal, Vamos Mendocinos en tres departamentos y también con todas las que presentará el Frente de Todos”.

Aldo Vinci, apoderado del frente Vamos Mendocinos. Orlando Pelichotti / Los Andes Los Andes

Los gansos insistieron con sacar a Suárez de la elección

El escrito presentado por Vamos Mendocinos (conformado por el PD, la Coalición Cívica y el partido Éxito) para insistir ante la CNE para que resuelva el tema de fondo respecto a la posibilidad o no de que Suárez, siendo gobernador, pueda ir en la lista para el Senado Nacional, que actualmente está prohibido en la Constitución Provincial en el artículo 115.

“El Juez (Bento) cuando reciba nuestra apelación la elevará en 24 horas a la CNE, y en 72 horas se resolverá. Recordemos que Bento no rechazó desde el punto de vista formal porque la impugnación la realizó otro frente externo a Cambia Mendoza”, expresó.

El planteo que le hicieron a la Cámara “es que no se trata de una interna de un solo partido, porque como son primarias simultáneas y obligatorias, vota gente que es de otros partidos. Por eso no le cabe la imposibilidad para nosotros de que no se pueda impugnar la precandidatura de otra lista, cuando la que vota es la ciudadanía en general, no solo los afiliados”.

En tanto, también sostuvo que Vamos Mendocinos realizó una observación en el color de la boleta de Compromiso Federal, en el cual indicaron que los colores con el propio frente “se podían confundir”.