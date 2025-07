ATE anunció que habrá paro en el sector de la salud: cuándo será y qué reparticiones afecta

ATE-paritarias ATE rechazó la última propuesta salarial del Gobierno provincial. Prensa ATE

El impacto de las medidas de fuerza

Desde ATE advierten que las medidas de fuerza afectarán a hospitales públicos, centros de salud y sedes de OSEP, donde hay trabajadores del régimen 15 principalmente.

Después de participar en la audiencia en la Subsecretaría de Trabajo, Macho adelantó que el día 4 de agosto habrá “retención de servicio en cada uno de los lugares de trabajo”. Esto quiere decir que “paran y hacen asamblea en los hall de cada uno de los hospitales”.

Mientras que el martes 5 de agosto habrá “paro activo en todos los entes; Régimen 15, profesionales de salud y licenciados en enfermería”.

“Acá no hay vuelta atrás, el que no haga eso, no solo no va a defender su salario sino la salud pública. Porque vienen a privatizar y hacer negocios. No nos vamos a arriesgar a jugar con la estabilidad laboral”, sentenció el gremialista