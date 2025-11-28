Alfredo Cornejo asegura que el concejal libertario que condujo borracho "tiene una alianza con los Félix"

Metrotranvía de Luján al aeropuerto: el Gobierno destinó más fondos para los paradores inteligentes

El mandatario provincial viajó hasta el Sur para participar del acto de inauguración de las obras de ampliación de la Estación Transformadora Pedro Vargas y en conferencia de prensa fue consultado por el proceso institucional para remover del cargo al cuestionado concejal.

El gobernador analizó la situación y comentó: "Yo creo que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades de estar en un cargo. Yo todos los días como hombre del servicio público tengo que estar muy atento a que tengo que ser un ejemplo ".

"Tengo falencias y errores como persona, pero tengo que saber que como autoridad debo tener una conducta adecuada, uno es más mirado que el resto. Entonces el día que él se postuló tenía que saber que tiene restricciones en su vida particular ", comentó.

Martín Antolín El concejal de San Rafael, Martín Antolín (Partido Libertario) Ramiro Gomez / Los Andes

Y continuó: "Yo asumo las que tengo, comprendo eso y lo llevo como una carga. Disfruto y soy feliz, llevando esta vida de Gobernador, pero también tiene sus vicisitudes y tengo que administrarlas. Sé que hay cosas que no puedo hacer y tengo que dar el ejemplo en muchos aspectos".

"Él como cualquier concejal o legislador, lo tiene que saber. Ya hubo un caso de un concejal de mí propio partido y opiné lo mismo", señaló Cornejo al referirse al caso de Miqueas Burgoa, el concejal radical de Guaymallén que fue detenido ebrio al volante en General Alvear y se resistió a renunciar a su banca, a pesar del pedido del propio gobernador.

Cornejo también advirtió que no conoce a Antolín personalmente, pero lo vinculó directamente con el intendente de San Rafael y su hermano Emir Félix, diputado nacional electo y presidente del PJ Mendoza.

“La verdad que no lo conozco, lo único que sé es que tiene una alianza indisoluble con los hermanos Félix en el municipio. Eso resulta de su trayectoria política, por lo demás, no lo conozco”, arremetió el gobernador.

Alfredo Cornejo-Hebe Casado-Omar Félix Alfredo Cornejo compartió un acto con Omar Félix y luego lanzó dardos contra su gestión Prensa Gobierno de Mendoza

Elecciones desdobladas

Cornejo también habló de las elecciones del 22 de febrero en que se elegirán concejales en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Si bien las consideró “un costo innecesario para las arcas municipales y una mala decisión de administración”, atribuida a la especulación electoral, aseguró que Cambia Mendoza competirá con La Libertad Avanza, por lo que "la alianza se ratifica" en este nuevo proceso electoral.

También sostuvo que las alianzas las teje “para ganar y para toda la vida”, aunque luego existan rupturas, por lo que comparó los acuerdos políticos con "matrimonios" y "divorcios" que suceden en las parejas.

También remarcó que el oficialismo obtuvo “tres diputados de los cinco y tres senadores de los cuatro” en el Sur provincial, lo que calificó como “un muy buen resultado”, teniendo en cuenta que enfrentaron a Félix como principal candidato del peronismo.