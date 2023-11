Alberto Fernández se puso a “lloriquear” al ordenar sus cosas para volver a casa y reveló por qué

A días de dejar el poder, el presidente saliente Alberto Fernández contó que está preparando las cosas para volver a su casa y reveló un episodio en el que se puso a “lloriquear” por encontrar dos camisetas dedicadas de Diego Maradona, ídolo del fútbol fallecido el 25 de noviembre de 2020.

En diálogo con el diario español El País, Fernández hizo un repaso de su gestión. Afirmó que le pasó “de todo”, pero además de la pandemia de Covid-19, echarle la culpa a Mauricio Macri y la sequía, mencionó dos hechos particulares.

“Fue una presidencia donde pasaron muchas cosas. La verdad es que nos pasó de todo. La deuda que heredamos de Macri, la pandemia con un sistema de salud que había sido desmantelado, cuando salimos de eso nos pasó la guerra en un momento en que la Argentina tenía que importar energía para poder seguir produciendo, luego la peor sequía en 100 años. En el medio se nos murió Maradona, en el medio atentaron contra Cristina (Kirchner, la vicepresidenta). La muerte de Maradona y el atentado contra Cristina fueron dos tremendos episodios que me tocaron vivir”, señaló.

Respecto a Maradona, el Presidente recordó cómo decidieron abrir la plaza para que la gente pudiera despedir al futbolista en plena pandemia, momento en el que se lo vio con un megáfono para contener a la multitud de fanáticos en la Casa Rosada. Además, reveló un episodio reciente cuando empacaba sus pertenencias para dejar la Quinta de Olivos.

“Estábamos en mitad de la pandemia y Maradona fue, es y será un ídolo nacional, es un ser al que amamos profundamente los argentinos, que valoramos eternamente. Celebramos la existencia de (Lionel) Messi, pero Maradona es Maradona y se me murió en el medio de la pandemia y teníamos que rendirle los tributos que Maradona merecía cuando no se podía hacer eso. Fue imparable, porque era Maradona. El otro día, ordenando cosas para volver a mi casa me encontré con las dos camisetas dedicadas de Maradona y, la verdad, me puse a lloriquear. Maradona es único, inigualable”, destacó.

En la entrevista, Alberto Fernández también se refirió a los temas de la reunión de transición que compartió con Milei el pasado martes, especialmente, al manejo internacional.

“Lo he hablado con Milei y le he advertido mi mirada sobre cómo geopolíticamente Argentina está parado en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado. Llamarlo a Lula comunista es cuanto menos llamativo. Podemos hablar con [Joe] Biden, con [Vladimir] Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad”, dijo Fernández.

El todavía jefe de Estado indicó que recibió “la preocupación del Gobierno chino” y que también conversó sobre el tema con Lula, cosas que le planteó al libertario. “Le he dicho que tenga cuidado con estas cosas. Sentí que me escuchó, no sé lo que hará”, sostuvo.

Fernández también analizó las propuestas de Milei para su futuro gobierno, las que calificó de “menemismo puro”.

Los planes de Alberto Fernández después de dejar al poder

Al ser consultado sobre su futuro tras el 10 de diciembre, Alberto Fernández anunció que se va a ir a España.

“Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos pero no saben adonde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”, reflexionó.

Alberto Fernández y Javier Milei en la primera foto de transición presidencial (Presidencia)

