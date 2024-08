Alberto Fernández le respondió a Luis D’Elía tras difundirse las fotos de Fabiola Yañez: “Yo no hice eso”

Tras conocerse las dos fotos de Fabiola Yañez con golpes en el ojo y en el brazo, Alberto Fernández dio una señal por vía privada de que los moretones, según él, no respondían a actos de violencia suyos. Uno de esos mensajes fue enviado a Luis D’Elía, quien recientemente realizó un duro posteo contra el exmandatario.

Según pudo confirmar La Nación, el expresidente le escribió a D’Elía a las 10:38, poco más de una hora después de publicadas las imágenes y le aseguró que no “hizo eso”. “Luis. Yo no hice eso. No entiendo como podes creer que hice eso”, le insistió. Ante la falta de respuesta, tres minutos después Fernández le preguntó: “¿Estás?”.

Respuesta de Alberto Fernández ante el duro poste de Luis D’Elía. Captura: X / @LuisGasulla

Luego, a las 10:43, el exmandatario agregó: “Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro”. La mención al tiro respondía a un tuit que había publicado D’Elía antes en el cual daba un durísimo mensaje.

“Si Alberto Fernández tiene un poco de dignidad tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al Pueblo Argentino y pegarse un tiro en la cabeza”, había escrito el referente del partido MILES.

Posteo de Luis D’Elía contra Alberto Fernández. Captura: X

