Luis D’Elía sobre Alberto Fernández: “El tiro ya se lo pegó, es un muerto político”

El dirigente piquetero, Luis D’Elía, redobló la apuesta este viernes, en medio del escándalo de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández; y aseguró que el expresidente es “un muerto político”.

En diálogo con radio Mitre Mendoza, D’Elía contestó preguntas respecto a sus polémicas publicaciones en la red social X (antes Twitter), en las que sugirió a Fernández que se “pegue un tiro”, motivo por el cual fue denunciado por instigación al suicidio.

“Ahí me equivoqué, el tiro ya se lo pegó. Hoy es un muerto político en la sociedad argentina”, declaró D’Elía sobre Alberto Fernández, sobre quien sostuvo que se trata de “un tipo que tendría que ser repudiado por toda la sociedad, porque si la mujer del Presidente de la Nación es desfigurada a trompadas, como fue Fabiola, además pidiendo ayuda y que el propio Estado de la Mujer no le da, me llenó de indignación”, expresó.

D’Elía, que fue uno de los dirigentes que tuvo conversaciones con Fernández en los últimos días, recordó que “esto arrancó el domingo al mediodía, porque he defendido varios temas de él; y cuando me enteré que había una denuncia por violencia de género, le pedí explicaciones, y estuvo medio hora por teléfono explicándome que él nunca había golpeado a la mujer. Pero cuando ayer vi las fotos, me quedé consternado, indignado. Me dolió muchísimo, puse ese tuit que tuvo muchísimo impacto”, aclaró.

Por otro lado, apuntó contra la exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al acusarla de ser “la primera responsable de Alberto Fernández”.

“La gran responsable de Alberto Fernández es Cristina. Ha llegado la hora de ser la ‘perestroika’ del kirchnerismo, yo ya estoy bastante podrido, corrupción por todos lados, mugre por todos lados, yo puedo escribir el manual del kirchnerismo”, aseguró.

En otro orden, sostuvo que, como el 2001, “la sociedad argentina va camino al ‘que se vayan todos’, porque tenemos a (Javier) Milei un desastroso que deja al 70% de la sociedad afuera, con (Mauricio) Macri tenemos 244 imputaciones por corrupción, con Cristina tenemos una soberbia, una autoritaria; y ahora tenemos a este tipo que es un violento que termina haciendo esto. En realidad pobre pueblo argentino”, afirmó.