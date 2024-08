Fabiola Yañez: aparecieron las primeras fotos tras los presuntos golpes de Alberto Fernández

En medio del escándalo por las denuncias de violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, se conocieron las primeras fotos de la exprimera dama con su rostro y cuerpo con moretones.

Según lo publicó Infobae, las imágenes son parte de un chat de WhatsApp que Yañez tuvo con Fernández tras una presunta discusión y pelea. El mismo medio detalló que se trataría de golpes del ex presidente contra su ex pareja, que ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.

Las fotos revelan hematomas tanto en uno de sus ojos como en el brazo. Se trata de imágenes que la propia Fabiola le pasó a Alberto en esa conversación virtual y en la que la mujer le recriminaba por la actitud violenta al entonces presidente.

“Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, escribió en esa conversación Yañez.

Ante esto, el exmandatario respondió: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

“Me volves a golpear. Estás loco”, retrucó Fabiola ante lo que el presidente afirmó “Me siento mal”.

“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, sumó la comunicadora a lo que el ex jefe de Estado reaccionó: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.

Noticia en desarrollo.