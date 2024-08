Fabiola Yañez se recluyó y define la estrategia para la causa contra Alberto Fernández

La ex primera dama, Fabiola Yañez, ha decidido mantenerse en un bajo perfil luego de que acusara al ex presidente Alberto Fernández de agredirla, provocando una conmoción pública.

Yañez ha mantenido sus teléfonos apagados durante casi todo el día, respondiendo solo a algunos mensajes de confianza. En uno de estos contactos, expresó su estado de angustia y descompensación a través de la red Telegram: “Estoy descompensada y angustiada”.

Fabiola Yañez y Dylan

En las próximas horas, Yañez deberá decidir si designa a un nuevo abogado para la causa. Aunque no está obligada a hacerlo, su anterior representante, Juan Pablo Fioribello, no podrá asumir el rol debido a su estrecha relación con Fernández. Fioribello, quien asesoró al ex presidente durante los últimos cuatro años, no lo representó formalmente en ninguna causa.

Yañez experimentó una nueva descompensación ayer, un patrón que se ha repetido en los últimos días. A pesar de no poder defenderla, Fioribello no descarta la posibilidad de viajar a Madrid para reunirse con Yañez.

El abogado, que la defendió en varias causas previas, incluidas las relacionadas con amenazas y la causa por la Fiesta de Olivos, desea revisar el material relacionado con la denuncia. “Quiero ver el material, hasta ahora no he visto las fotos”, explicó Fioribello en una entrevista con LN+.

En conversaciones recientes con su abogado, Yañez alegó haber sufrido golpes, patadas y agresiones verbales. Según su relato, se encuentra “desfigurada en una de las fotos” que planea presentar como parte de la denuncia ante el juez Julián Ercolini.