Denunciaron a Luis D´Elia por instigar el suicidio de Alberto Fernández.

El abogado Jorge Monasterky denunció penalmente hoy al dirigente social Luis D’Elia, acusándolo de instigar el suicidio del ex presidente Alberto Fernández. La denuncia surge a raíz de un mensaje publicado por D’Elia en la red social X (anteriormente Twitter) la noche anterior, tras la difusión de fotos y chats que muestran los golpes sufridos por la ex primera dama, Fabiola Yañez.

D’Elia había escrito: “Si @alferdez tiene un poco de dignidad, debe encerrarse en su dormitorio, escribir una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros y al pueblo argentino, y pegarse un tiro en la cabeza”.

Tweet de Luis D´Elia

Monasterky solicitó que se le retire la pensión de expresidente a Fernández por “falta de mérito y honor” y pidió que, si se confirma que Fernández tiene intenciones de suicidarse, se ordene su internación compulsiva en cumplimiento de la ley de salud mental. En su denuncia, Monasterky también pidió que se sortee un juez y que el fiscal del caso convoque a D’Elia para que declare.

En su denuncia, el abogado enfatizó la gravedad de los dichos y manifestó su rechazo tanto hacia D’Elia como hacia Fernández, calificando sus comportamientos como inaceptables y subrayando que la situación debe ser investigada de manera rigurosa.

Este viernes, en una entrevista con radio El Observador, Luis D’Elia ofreció una explicación sobre el contexto de sus publicaciones. Según relató, el domingo tuvo una charla con Fernández en la que el ex Presidente le juró que nunca había golpeado a su esposa. “Cortamos, hasta ese momento no se conocía la foto ni el video, y me llenó de indignación. Hizo eso siendo Presidente de todos los argentinos, si a la mujer del presidente le pasa eso, que la dejaron mormosa, y terminó pidiendo ayuda a una secretaria, qué le espera al resto de las mujeres argentinas”, reflexionó.