Alberto Fernández defendió a su “querido amigo” Gustavo Petro y repudió el “inadmisible agravio” de Milei.

El expresidente Alberto Fernández expresó hoy su solidaridad y reconocimiento hacia el presidente colombiano Gustavo Petro, calificándolo como un “dirigente de enorme valor” y lamentando el “inadmisible agravio” proferido por el presidente Javier Milei, quien lo tildó de “comunista asesino”.

Desde su cuenta de X, Fernández escribió: “Lamento profundamente el inadmisible agravio del que ha sido objeto el presidente de la República de Colombia Gustavo Petro. El compromiso con su pueblo y su eterna lucha por afianzar la unidad latinoamericana hacen de él un dirigente de enorme valor que merece nuestro respeto”.

Alberto Fernández defendió en sus redes a Petro del "inadmisible agravio" de Milei. Foto: captura.

El exmandatario ponderó que Colombia y Argentina son países que “siempre se han hermanado junto a otros pueblos de esta Patria Grande que es Latinoamérica”.

“Cuando la globalización demuestra la necesidad de unir esfuerzos en procura de potenciar regiones, es inadmisible cualquier descalificación del otro”, remarcó Fernández.

“Por respeto a la voluntad del pueblo colombiano que eligió a un dirigente de la talla de Petro, hago público mi reconocimiento y solidaridad para con mi querido amigo, actual Presidente de la República de Colombia”, añadió Fernández.

Las declaraciones de Alberto Fernández se producen en respuesta a los comentarios de Javier Milei durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot en YouTube. Milei describió a Petro como un “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”. La periodista también pidió la opinión sobre el expresidente estadounidense Donald Trump y los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y El Salvador, Nayib Bukele, durante el intercambio.

PETRO LE RESPONDIÓ A MILEI

Por los dichos del presidente Javier Milei, la Cancillería colombiana ordenó llamar a consultas al embajador de Colombia en ese país, Camilo Romero. “Si se puede construir una región. No se trata porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea dueño del medio de producción, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo ni socialismo”, manifestó Gustavo Petro.

Y sumó su perspectiva: “El socialismo es el modo de producción a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción y eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado”, según informaron desde Infobae.

Petro y funcionarios colombianos cruzaron a Milei por sus polémicas declaraciones.

“Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente que trabaja la pesca y por eso el muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas de pescadores de Buenaventura, no de cooperativistas de mentiras que, estando con la mafia detrás, aparentan ser cooperativistas para quedarse con el puerto. Eso no, en este gobierno no lo admitimos”, cerró Petro.