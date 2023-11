Alberto F. cargó contra Scioli por seguir como embajador: “Tiene que ser imposible trabajar con Milei”

El presidente Alberto Fernández cuestionó este martes al embajador en Brasil, Daniel Scioli, en caso de que continúe en su función durante el gobierno de Javier Milei: “Es imposible”.

“Cualquiera que haya trabajado en nuestro Gobierno tiene que ser objetivamente imposible trabajar con Milei, eso creo, porque pensamos muy distinto”, manifestó el jefe de Estado en diálogo con Urbana Play.

El plan es que la continuidad del embajador argentino recomponga el diálogo entre el gobierno de Lula da Silva y la administración del libertario, tras los cruces y la tensión entre ambos durante la campaña electoral. Incluso, la propia Diana Mondino, designada por Milei como la futura ministra de Relaciones Exteriores, se reunió con Scioli. Pero a Fernández no le agrada la idea.

“No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al gobierno de Milei del mismo modo. No lo entiendo”, expresó Fernández al respecto.

“Y que no me vengan con que eso es representar a la Argentina, porque eso es falso, porque son dos Argentinas distintas”, cuestionó duramente.

Por otra parte, Alberto Fernández recordó el escándalo de la fiesta de Olivos por el cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez, cuando estaba prohibido por su propia normativa respecto a la pandemia de Covid-19. “No me lo perdono. Trato de explicarme por qué hice semejante pavada. La explicación es porque el contexto no me hizo advertir que no debía hacer eso”, dijo.

Defendió el aislamiento y agregó que no fue “ni por casualidad” el aislamiento más prolongado del mundo.

Sobre su gestión, Fernández aseguró estar con “tranquilidad espiritual”. “Uno siente objetivamente tristeza porque me hubiera gustado que uno de los propios me sucediera, tranquilidad porque uno sabe que ha trabajado con honestidad, decencia, y puesto lo mejor de sí, y lo mismo lo han hecho ministros y colaboradores. Es una dosis: qué pena lo que no nos salió como queríamos, una mezcla de todo”, indicó.

“En esencia admito que creo que tengo la tranquilidad espiritual de haber puesto todo en los cuatro peores años del siglo, y que aún así sabiendo que nos quedaron muchas cosas sin resolver, situaciones complejas, tengo la sensación íntima, la convicción, que hemos hecho muchas cosas -pero muchas cosas- que si uno tiene en cuenta el contexto se hicieron bien”, concluyó.

Qué dijo Scioli de su continuidad como embajador en el gobierno de Milei

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, dijo el lunes por la noche estar dispuesto a pensar cómo puede “colaborar desde distintos lugares” con el gobierno electo y destacó que es un “hombre de Estado” que siempre va a “defender los intereses de los argentinos”.

Sobre una posible continuidad al frente de la Embajada Argentina en Brasil, Scioli llamó a “respetar los tiempos constitucionales” y recalcó que el 10 de diciembre, el presidente electo Javier Milei, va a ser “quien informe su gobierno” y la “responsabilidad en las embajadas”.

”Cada uno tenemos que pensar cómo podemos colaborar desde distintos lugares (con el Gobierno electo) porque sabemos la expectativa que hay y los problemas que hay pero Argentina tiene todas las posibilidades de ir superando estas dificultades”, remarcó Scioli en diálogo con A24.

Daniel Scioli junto a Diana Mondino y el canciller de Brasil.

Además, adelantó que lo “van a encontrar buscando ayudar” y manifestó que “no se trata de estar por estar en una embajada” sino que tiene que haber “una misión, un propósito” que lo “inspire”.

”Si puedo ser un factor (que ayude), en buena hora voy a ayudar dónde sea”, adelantó.

En cuanto a la visita que realizó la designada canciller Diana Mondino a Brasil, destacó que “trajo una carta del presidente electo Milei, en términos constructivos en cuanto a la relación con el presidente de Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva)”, que fue entregada al canciller brasileño Mauro Vieira, en un encuentro que Scioli coordinó.

”Me había reunido con la Dra. Diana Mondino para percibir cuál era la intención del presidente electo con respecto al vínculo con Brasil en el tiempo que se viene, para ver de qué manera podemos cuidar esta relación que se reconstruyó”, profundizó Scioli y remarcó que de la relación bilateral entre Brasil y Argentina “cientos de miles de puestos de trabajo están pendientes”.

