Video: una chica recibió una salvaje golpiza a la salida de un boliche y quedó internada

Una confrontación brutal tuvo lugar en las afueras de un boliche en Comodoro Rivadavia, dejando a una joven gravemente herida. El incidente ocurrió en las primeras horas del pasado domingo frente a Gigante MegaDisco, un local nocturno ubicado en el corazón de la ciudad chubutense. La agresión involucró a seis mujeres y tuvo consecuencias devastadoras para una de las participantes.

En el video capturado por cámaras de seguridad, se observa que inicialmente un grupo de chicas se encontraba afuera del boliche, aparentemente intentando mediar en una discusión entre dos de ellas. Mientras algunas buscaban calmar los ánimos, otra intentaba detener un taxi para abandonar el lugar. Sin embargo, la situación tomó un giro violento cuando el otro grupo confrontó a sus rivales.

Las jóvenes involucradas comenzaron a agredirse físicamente, intercambiando empujones, golpes de puño y patadas. La agresión culminó con un acto particularmente impactante, cuando una de las agresoras tomó a una de las jóvenes, la arrojó violentamente a la calle y, aprovechando su vulnerabilidad, le propinó una patada en el rostro que la dejó inconsciente en el pavimento.

La víctima, identificada como Natasha, permaneció inmóvil en el suelo tras la agresión. La madre de la joven, Lucía, informó que Natasha sufrió una fractura en el tabique nasal y perdió varias piezas dentales. Además, expresó preocupación por una posible fisura o quebradura en el maxilar, que requerirá una reconstrucción.

La agresión fue presenciada por un espectador que documentó el incidente en una serie de fotografías, lo que proporciona evidencia crucial para la investigación en curso.

La violenta golpiza se produjo fuera de un conocido boliche de Comodoro Rivadavia

Tres mujeres, de edades comprendidas entre los 26 y 31 años, fueron detenidas y trasladadas a la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia en relación con la agresión. Una de ellas, identificada como A.M., fue notificada por el delito de lesiones graves durante una audiencia imputativa que tuvo lugar el día después del incidente. En cuanto a las otras dos detenidas, B.I. y J.B., aún no enfrentan cargos por lesiones leves, ya que las víctimas no han presentado denuncias formales hasta el momento.

La investigación, supervisada por la jueza penal Lilián Borquez, se espera que se extienda por un período de seis meses, mientras se recopila evidencia y se entrevista a testigos. Mientras tanto, las tres acusadas permanecen en libertad.

Este incidente evoca tristemente el recuerdo del caso de Fernando Báez Sosa, quien perdió la vida el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. El joven de 18 años fue brutalmente atacado a la salida del boliche Le Brique por un grupo de rugbiers, lo que conmocionó a la sociedad argentina y llevó a una serie de reformas legales y concientización sobre la violencia en el ámbito nocturno.

