Video: una banda de cumbia cantaba en la calle y un vecino le disparó al cantante en la frente

Un cantante de cumbia sufrió una herida en la frente durante un concierto en el barrio Bañado Norte de la ciudad de Corrientes. Un vecino, aparentemente cansado de los ruidos molestos, le disparó con un rifle de aire comprimido mientras se presentaba junto a su banda en una fiesta de 15 años en la vía pública. El artista fue trasladado al hospital y se encuentra internado después de ser operado para extraer el proyectil.

El incidente ocurrió el lunes por la noche, cuando Esteban de Jesús Vallejos, líder de la banda “Yeison y el after”, se encontraba en plena actuación en la intersección de calles Estados Unidos y Quintana. En medio del show, el cantante se llevó la mano a la frente y descubrió que estaba sangrando.

El compañero de banda de Vallejos rápidamente se percató de su dolor y detuvo el evento. Fue entonces cuando descubrieron que el cantante había sido impactado por un balín disparado por un vecino del barrio. Según relató Vallejos en una entrevista, “parece que a un vecino no le estaba gustando lo que estábamos haciendo y comenzó a disparar”. “Pensé que era un bicho porque no sentí dolor, pero después vi que era todo sangre. Me empezó a sangrar la nariz y la cabeza”, contó.

Aunque las imágenes capturadas por un testigo no revelan al tirador, varios vecinos confirmaron que se trata de una persona con la que habían tenido conflictos en el pasado y que se quejaba constantemente de los ruidos molestos.

Imágenes sensibles: Esteban de Jesús Vallejos recibió un disparo de un aire comprimido.

Luego del ataque, Vallejos fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, donde se sometió a una cirugía para extraer el proyectil que se había incrustado en su frente. Actualmente, se encuentra internado en el hospital después de la intervención quirúrgica.

El cantante afirmó que el evento contaba con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, cumpliendo con las normativas legales establecidas para su realización en la vía pública. Por otro lado, el agresor, según informes de medios locales, habría sido detenido por el delito de “lesiones”.

