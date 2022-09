Video: el exnovio de Brenda Uliarte dijo que Sabag Montiel hizo el ataque “por 5 minutos de fama”

El atacante de Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel, sigue dando de qué hablar y más personas se suman a dar testimonio sobre su enrevesada personalidad mientras avanzan los operativos de investigación. La noche del pasado jueves el individuo se abrió paso entre el tumulto de militantes kirchneristas y le gatilló con un arma a centímetros del rostro a la vicepresidenta. El proyectil no salió y fue aprehendido por la seguridad del lugar.

Como consecuencia de la agresión, su novia, identificada como Brenda Uliarte, fue detenida por efectivos policiales, luego de sospecharse que la joven sería su cómplice por el intento de magnicidio de Cristina.

En ese marco, un exnovio de Uliarte habló públicamente y aseguró que la joven no podría ser capaz de pergeñar dicho atentado. “Fuimos novios, hace cuatro años, en el 2018. Durante seis meses”, inició él, en diálogo con el periodista Pablo Fernández Pereira para Telenueve.

“Ella es una chica muy simple, un poco hueca. Le falta como determinación o algo que le impulse a querer tener una mentalidad un poco más creativa. Dentro de lo que yo la conozco, no es una persona que te puede influenciar a nada. En cambio, Nando (Fernando Sabag Montiel) sí. Lo conozco mucho. Nunca lo veía con este perfil y me impresionó mucho porque superó las expectativas que cualquier persona podía tener sobre él. Siempre era un payaso y ahora que haya venido a querer hacer eso. Wow, menos mal que no pasó nada ... Es impresionante hasta dónde llegó para hacer todo esto. Llegó para tener sus cinco minutos de fama, porque siempre le gustó ser un rockstar”, sumó sobre Uliarte y Sabag Montiel.