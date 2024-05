Megan Fox cumple años: así luce hoy despues de varias cirugías y revela su secreto

Megan Fox, la icónica actriz de Hollywood, cumple 38 años este 16 de mayo. Conocida por su impresionante belleza desde su participación en las películas de “Transformers”, muchos la consideran una de las mujeres más hermosas del mundo.

No obstante, algunos fanáticos comentan que su apariencia cambió drásticamente, y la describen como “completamente transformada”, comparándola con las Kardashian.

Para aclarar los rumores sobre su transformación, Megan Fox decidió abrirse sobre sus procedimientos estéticos durante una entrevista en el podcast “Call Her Daddy”. La actriz admitió haberse sometido a varias cirugías plásticas y tratamientos cosméticos.

Así se ve Megan Fox en 2024

Así se ve Megan Fox en 2024

“Me operé los senos cuando tenía 21 o 22 años y después de amamantar a mis hijos, volví a realizarme la cirugía. Fueron tres procedimientos en total,” reveló Fox.

Además, comentó sobre su rinoplastia: “Me hice la rinoplastia a los 20 años. Solo una vez, y descarto que hayan sido seis u ocho operaciones de nariz como se rumora. Es imposible: la nariz se caería”. También admitió: “Me aplico bótox y relleno.”

Aí luce hoy Megan Fox a sus 38 años

Megan Fox llora lágrimas de diamantes

Sin embargo, la actriz aclaró que no se ha sometido a otros procedimientos populares: “No me he realizado lifting facial, lifting lateral de cejas, bichectomía, ni una liposucción o lifting de glúteos brasileño.”

Megan Fox revela sus secretos

Fox también habló sobre su postura frente a la cirugía plástica: “En términos de cirugía, no es mucho. Ahora, cuando se trata de láseres y cosas así, he hecho todo lo que se te ocurra y siempre lo haré. No entiendo el sentido de avergonzar a la gente por hacer cosas”.

Megan Fox

Megan Fox

Para Fox, “no tiene sentido ‘abrazar’ lo natural porque todo el mundo se modifica algo, como las uñas en gel y el teñido del cabello que están normalizados”.

La actriz de “Medianoche en el Switchgrass” instó a quienes consideren hacerse una cirugía plástica a investigar primero sobre los procedimientos, los doctores y los lugares autorizados.

Recientemente, Fox ha estado en el centro de atención no solo por su apariencia, sino también por su vida personal. Después de publicar un video donde se declara soltera y recomienda a las mujeres invertir en sí mismas y evitar gastar energía en hombres, confirmó la cancelación de su compromiso con el músico Machine Gun Kelly y borró todas sus fotos de su cuenta de Instagram.