Una joven fue apuñalada por la novia de su ex en una riña en Las Heras

En Las Heras una violenta discusión terminó con una mujer golpeada y herida con una arma blanca. Los autores del la golpiza fueron el ex marido y su nueva novia.

El hecho fue denunciado ayer a las 20.45, en una vivienda ubicada en la calle Eva Duarte de Perón s/n, Lote 25, Las Heras, según información del ministerio de Seguridad de Mendoza.

La víctima, una mujer de de 21 años se encontraba en su domicilio junto a una amiga cuando llegó su ex marido acompañado de su nueva novia.

En ese momento se desató una discusión entre la dueña de casa y su ex pareja, identificado como A. C. Entonces el hombre empezó a golpearla. Pero la cosa no quedó ahí porque a la golpiza se sumó la novia del hombre, quien tomó un cuchillo y la apuñaló.

Luego de que la agresiva pareja se escapara del lugar, el hecho fue denunciado al 911, la víctima fue llevada a la guardia del hospital Central, donde se le diagnosticó una herida de arma blanca en la zona abdominal y fue intervenida quirúrgicamente. Intervino personal de la Oficina Fiscal 6 y policías de la Comisaría 36 de Las Heras.