Tiene 29 años, es hijo de un violador serial y fue condenado por cuatro casos de abuso sexual

Franco Agustín Brauton, un profesor de música de la ciudad bonaerense de Marcos Paz, fue condenado a 14 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro mujeres entre 2018 y 2020. El caso, aberrante en esencia, cuenta con un oscuro antecedente: su padre, Walter Brauton Steimbach, es violador serial y cumple una condena de 40 años de cárcel.

Al menos 13 mujeres denunciaron haber sido víctimas de Brauton hijo, sin embargo, solo cuatro de esas denuncias llegaron a la Justicia, de mano de la abogada Valeria Carreras, y obtuvieron el fallo favorable de los jueces Juan Miguel Tillet, Juan Manuel Renaud Mas y Jorge Pablo Vieiro. De esta forma, este lunes el acusado fue condenado por abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple por los crímenes cometidos en Marcos Paz.

El primer caso ocurrió en noviembre de 2018, cuando Brauton abusó de una joven alcoholizada durante una fiesta. La víctima, que tenía 17 años en ese entonces, relató que se encontraba alcoholizada y sin control sobre su cuerpo cuando el acusado la tomó del cuello y la golpeó para abusar de ella.

“Nos empezamos a besar, yo estaba en mi último día de menstruación, cuando noté que él quería tener relaciones le dije que no y perdí la noción de mi cuerpo (...). Él me dijo que no le importaba, que íbamos a hacer lo que él quería, me puso de espaldas contra la pared, me agarró del cuello fuerte… recuerdo que estábamos en la cama me pegó cachetazos en la cara, me sostuvo fuerte de las muñecas, me dejó marcas en todo el cuerpo”, recordó la joven.

Los abusos posteriores se extendieron hasta diciembre de 2020 e incluyeron agresiones sexuales en el interior de su vehículo y en viviendas. En rigor, en marzo de 2019 Brauton intentó someter a una joven para que le practicara sexo oral dentro de Ford Focus, pero la joven se resistió y logró frustrar el abuso.

En diciembre del mismo año, el imputado violó a una joven alcoholizada en el interior de su domicilio y el 25 de diciembre de 2020, tras una fiesta de Navidad, se aprovechó de la confianza de una de las víctimas para abusar de ella. La víctima ingresó al rodado gris de Brauton porque el profesor de 29 años le había asegurado que un joven la estaba siguiendo y la persuadió de subir al Focus para ponerla a salvo.

Allí, la joven vivió un calvario. Brauton la tomó del pelo, la forzó a que le practicara sexo oral y luego la llevó hasta un descampado, ubicado en las afueras de la localidad, para concretar la violación. Fue la víctima de este último delito quien impulsó la denuncia contra el imputado.

El proceso judicial, iniciado en 2021, se basó en pruebas contundentes, que incluyó testimonios y análisis de cámaras de seguridad. Las mujeres, representadas por la abogada Valeria Carreras, también prestaron testimonios.

“Había muchas más pruebas que el testimonio de las víctimas. Cuando se presentan testigos, las víctimas no se conocían entre sí. De hecho, una se presentaba a prestar testimonio como testigo y se convirtió en el cuarto hecho. Hubo muchas pruebas y el Tribunal escuchó”, explicó Carreras al medio Infobae.

Por su parte, el condenado expresó que fue víctima de perjuicio por los delitos cometidos por su padre, Walter Brauton Steimbach, quien abusó de nueve mujeres de entre 17 y 23 años en Merlo, Ituzaingó, Moreno, Castelar y Loma Hermosa. Actualmente, el hombre que amenazaba a sus víctimas con un arma y las obligaba a subir a su auto para violarlas, cumple una condena de 40 años de prisión.

Walter Brauton Steimbach abusó de nueve mujeres de entre 17 y 23 años, en Merlo, Ituzaingó, Moreno, Castelar y Loma Hermosa. Foto: Gentileza

“Repite algunas cosas, como por ejemplo el uso del auto para perpetrar esto, el uso de preservativos sí o sí, como el padre. La defensa de ellos decía que él no utilizó armas. Es cierto, no las utilizó como hacía el padre, pero utilizó su fuerza, su poder. Estaba totalmente lúcido y consciente. Era mayor que las chicas y aprovechó esta situación de vulnerabilidad”, detalló Carreras al respecto del accionar similar de Brauton hijo y su padre.

“Se me ha hecho mucho perjuicio por mi padre, que fue condenado a 40 años por ser acusado de violación. En todo momento quiero dejar en claro eso, yo no supe más nada de él a los 9 años. Me han hecho perjuicio por ser hijo de esta persona”, expresó el profesor de música en su defensa.

“En ningún momento tuve necesidad de abusar de una persona y yo no soy mi padre. Yo me arrepiento de haberme comportado como una persona sociable, que asistía a fiestas y le gustaba beber y salir, con comportamiento inmaduro, pero eso que dicen de que estaba cazando en mi auto no tenía necesidad de hacer eso. (…) No me voy a hacer cargo de algo que no hice y me declaro inocente”, siguió.

La defensa de su abogada, Mónica Smidt, no fue menos indignante al puntualizar que “la única culpa de Brauton era ser un playboy” y que las denuncias efectuadas en su contra “eran parte de una moda de hacer denuncias de violencia de género”.