San Juan: detuvieron a un policía que baleó y mató un camionero que quiso evadir un control

Un dramático episodio se desarrolló en la provincia de San Juan, donde un camionero de 37 años perdió la vida tras ser tiroteado durante una persecución de 20 kilómetros iniciada por agentes de la Policía local. El oficial identificado como Ricardo Rodríguez fue detenido por su presunta responsabilidad en el hecho que ya se investiga como caso de gatillo fácil.

Ocurrió cerca de las 23 y tuvo lugar cerca de la localidad de San Agustín del Valle Fértil, en la ruta provincial 510, cuando el camionero, identificado como Federico Gastón Orihuela, fue atacado a balazos durante una persecución que se originó a raíz de una presunta “contravención”.

Según fuentes policiales y judiciales, la Policía intentó llevar al camionero a la comisaría debido a la supuesta contravención, desencadenando así una persecución que se prolongó por 20 kilómetros. Durante la persecución, el oficial Rodríguez efectuó al menos 16 disparos contra el camión conducido por Orihuela.

Federico Gastón Orihuela, el camionero que murió acribillado por un policía en San Juan. Foto Facebook

“Hubo un inicio de una contravención, hay una orden de la autoridad policial de alto y detención, es lo que genera la fuga y la persecución”, explicó hoy en una conferencia de prensa el fiscal coordinador Iván Grassi que dio en los Tribunales junto al fiscal de Delitos Especiales, Francisco Pizarro, y al jefe de la Policía de San Juan, comisario general Eduardo Lirola.

Ante esa situación, tres policías a bordo de un patrullero comenzaron la persecución a la que se fueron sumando otros móviles.

El fiscal coordinador Iván Grassi informó que Rodríguez, quien iba en el asiento del acompañante de un patrullero, realizó un disparo de advertencia con un arma larga antes de utilizar su arma reglamentaria para efectuar múltiples disparos contra la parte trasera del camión, hasta vaciar el cargador. El conductor había hecho caso omiso a la advertencia.

“Estamos hablando de veinte kilómetros que duró esta persecución y que solamente disparó un funcionario policial hacia el camión”, agregó el fiscal.

Tras ello, el efectivo usó el arma del chofer y le dijo que rebasara al vehículo conducido por la víctima.

De acuerdo a lo informado, Rodríguez efectuó más disparos al lateral y al frente del camión, por lo que Orihuela sufrió varias heridas que le provocaron salir despedido del habitáculo.

“El cuerpo termina despedido en la banquina y el camión atravesando la ruta hasta impactar a un vehículo que venía en sentido contrario”, aseguró el fiscal.

Ese choque fue con un Volkswagen Gol blanco en el que iban cuatro ocupantes a bordo que no sufrieron lesiones.

Grassi sostuvo que “se han contado dieciséis impactos en el camión, eso incluye la parte de atrás, el costado y el frente”, mientras que el cadáver del camionero “tendría cinco disparos”, aunque eso será confirmado con la autopsia correspondiente.

La fiscalía dispuso la aprehensión de Rodríguez, señalado por haber sido el único que efectuó todos los disparos. Este oficial quedó internado bajo custodia en un hospital sanjuanino debido a que sufrió una fractura de muñeca, pero todavía no se sabe cómo se produjo esa lesión.

En la investigación, se secuestraron varias armas, incluyendo un arma antitumulto, tres pistolas reglamentarias, el camión, un celular, el patrullero y pertenencias de la víctima. Federico Gastón Orihuela, originario de La Rioja, no tenía condenas, solo algunas contravenciones y una causa por contexto de género en su lugar de origen.

En tanto, el fiscal Pizarro aclaró que personal de “Gendarmería Nacional realizó un rastrillaje con perros adiestrados para la detección de drogas que dio resultado negativo”.

El jefe de la Policía de San Juan, comisario general Eduardo Lirola, calificó el hecho como “sin precedentes en la institución policial” y expresó que se trató de un “hecho grave que enluta a la institución policial”. Además, subrayó que no se trató de “gatillo facil”.

“El hombre está casado, con hijos, no ha tenido ningún tipo de problema con la familia, no se qué ha producido en él este hecho de usar el arma contra alguien, no había peligro de vida ni de él ni de terceros”, concluyó.

La pareja de la víctima compartió su dolor en las redes sociales, escribiendo: “Fede, mi amor, me dejás destrozada, mi bebé”.