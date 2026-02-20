Recapturaron a los dos prófugos de la Alcaidía de Tunuyán

La Policía de Mendoza recapturó este viernes a Víctor Bravo Morón y Enrique Acosta Vega, los dos peligrosos internos que se habían fugado de la Alcaidía de Tunuyán en un episodio que quedó marcado por la muerte del jefe de la dependencia, Pablo Rivero Ríos .

En primer lugar, el arresto de Bravo Morón se concretó en el marco de un amplio operativo cerrojo que incluyó helicóptero, drones y el apoyo de distintas unidades, bajo coordinación de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tunuyán, informó la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

"El procedimiento se concretó en inmediaciones de la Rotonda del Gaucho. En la zona continúan desplegados todos los recursos: aeronaves, sistemas de vigilancia aérea, cuerpos especiales y efectivos de varias dependencias policiales", dijo la funcionaria.

Después de pasar por la Alcaidía de Tunuyán de la que se escapó, el reo será trasladado al penal de San Felipe, en un pabellón especial, por su "alto perfil". La investigación para determinar las circunstancias de la fuga sigue en curso, agregó Rus.

Sobre la importancia del procedimiento, la funcionaria remarcó: “Para nosotros era fundamental, no solo por el rigor que se imprimió para que la Policía procediera rápidamente a la recaptura de estos dos individuos, sino también por la violencia que registran en sus antecedentes . En particular, este sujeto fue autor de un robo en unas cabañas de Tunuyán, donde los propietarios resultaron lesionados, y a lo largo de su historial ha demostrado conductas violentas incluso frente a autoridades municipales y dentro de dependencias estatales. Por eso, para toda la fuerza policial y penitenciaria era crucial lograr su recaptura”.

Desde ayer, las autoridades desplegaron múltiples movilidades policiales, patrullajes dinámicos y rastrillajes en zonas estratégicas para dar con el paradero de los evadidos.

Hacia el mediodía, la ministra Rus confirmó la captura del segundo evadido, Enrique Acosta Vega.

"La Policía lo detuvo en la calle Otero de Colonia Las Rosas y lo puso nuevamente a disposición de la Justicia", afirmó la funcionaria.

Rus también se refirió a la muerte del penitenciario: “Estamos de luto por Pablo Rivero, quien ayer perdió la vida. Si bien no fue como consecuencia directa de este hecho, sí ocurrió en el marco del estrés generado por la situación”

Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón Enrique Acosta Vega y Víctor Bravo Morón lograron escapar de la Alcaidía de Tunuyán

Una fuga de dos detenidos que terminó en tragedia

La evasión de los dos detenidos, ocurrida el jueves al mediodía, derivó en un hecho trágico que conmocionó al Servicio Penitenciario provincial. Durante el operativo de recaptura falleció el jefe de la dependencia, Pablo Antonio Rivero Ríos, de 43 años.

Rivero estaba al frente de la Alcaidía de Alojamiento Transitorio desde noviembre de 2025 y contaba con 21 años de trayectoria en la institución. La mayor parte de su carrera la desarrolló en el sur mendocino, donde cumplió funciones en áreas operativas vinculadas al control y traslado de internos. Su muerte generó profundo pesar entre sus compañeros y en el ámbito de la seguridad provincial.

Pablo Rivero Ríos, el jefe de la Alcaidía de Tunuyán Pablo Rivero Ríos, el jefe de la Alcaidía de Tunuyán. Falleció durante el procedimiento para encontrar a los dos detenidos fugados.

Dos fugitivos que mantuvieron en vilo a Mendoza

El caso de los presos fugados en Tunuyán encendió las alarmas por los antecedentes de ambos internos.

Enrique Acosta Vega, de 34 años, se encuentra procesado por homicidio simple en grado de tentativa. Además, registra antecedentes por homicidio simple, lesiones leves y dolosas en riña, robo y amenazas en contexto de violencia de género.

Por su parte, Víctor Bravo Morón está acusado de robo agravado por el uso de arma y posee antecedentes por homicidio agravado por el uso de arma y distintos hechos vinculados a violencia de género.