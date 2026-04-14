14 de abril de 2026 - 21:04

Tras meses internada, recibió el alta la joven internada por botulismo en Tunuyán: piden ayuda para su tratamiento

La adolescente de Vista Flores dejó el hospital tras meses de internación y ahora realiza rehabilitación mientras su familia solicita colaboración. Su papá fue dado de alta en febrero.

Dieron de alta a Lara, la adolescente afectada por botulismo.

Dieron de alta a Lara, la adolescente afectada por botulismo.

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Por Redacción Sociedad

Luego de más de seis meses de internación por un cuadro grave de botulismo, Lara, la adolescente de 15 años oriunda de Vista Flores, Tunuyán, recibió el alta médica. Ahora continúa su recuperación en su hogar, mientras su familia solicita colaboración para afrontar los costos del tratamiento.

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El caso se conoció a fines de octubre, cuando la joven y su padre Manuel fueron internados en terapia intensiva en el hospital Scaravelli. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Carrillo, en Las Heras, donde permanecieron durante varios meses bajo cuidados intensivos. En febrero, el padre finalmente recibió el alta médica.

Evolución favorable y tratamiento en curso

Según contó su madre al medio El Cuco Digital, Lara actualmente realiza kinesiología cuatro veces por semana como parte de su rehabilitación. La adolescente logró importantes avances: puede caminar, se alimenta por sus propios medios y ya no requiere traqueostomía.

Durante su internación, sufrió una trombosis, por lo que continúa con medicación anticoagulante y deberá someterse a nuevos estudios en las próximas semanas para evaluar su evolución. Además, continúa con su formación educativa desde su casa, cursando el tercer año mediante modalidad virtual.

Pedido de ayuda para afrontar los gastos

A pesar de la mejora en su estado de salud, la familia enfrenta altos costos médicos, vinculados principalmente a la rehabilitación y la medicación que Lara debe sostener en el tiempo.

Por este motivo, solicitaron la solidaridad de la comunidad para poder continuar con el tratamiento. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias informado por la familia: Marrue.1974

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