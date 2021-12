Quién era Delfina Pan, la diseñadora argentina de 28 años brutalmente asesinada en Miami

La joven que fue atacada a puñaladas el lunes en Miami (Estados Unidos) -y quien falleció en el hospital Jackson Memorial horas después tras ser trasladada de urgencia- era argentina y las autoridades diplomáticas confirmaron su identidad. Se trata de la diseñadora gráfica Delfina Pan, quien tenía 28 años, era de Buenos Aires y estaba viviendo en esa ciudad de Florida hace algunos meses.

En el mismo episodio en que fue herida de muerte Delfina, su agresor también resultó lesionado -la investigación policial apunta a que fueron heridas ocasionadas por la argentina mientras intentaba defenderse-. La principal hipótesis de los investigadores apunta a que se trata de un hombre que estaba “obsesionado” con la joven argentina y quien, incluso, la siguió hasta su casa el mismo día del ataque.

Quién era Delfina Pan, la joven argentina asesinada en Miami por un hombre. Foto: Instagram @melusab

Según destaca La Nación, Delfina Pan estudió en la Escuela Técnica ORT del barrio de Belgrano y había egresado en la carrera de Diseño Gráfico de la UBA. En Miami, la víctima fatal vivía en la avenida Harding de North Beach, a casi dos cuadras de la playa.

La amiga de Delfina Pan: “Estoy en shock”

Melanie era amiga de Delfina desde hace más de 20 años y estaba viviendo en Miami con la joven diseñadora. En su perfil de Instagram, la joven despidió a su amiga con todo el dolor y sin terminar de creer la situación.

“Estoy en shock. Me suena el celular todo el día, y no tengo fuerzas para contestar y volver a llorar una vez más. Me arrebataron a la persona mas importante que tenía en mi vida, me arrebataron a quien, con nuestros errores y defectos, estuvo ahí para mí en cada segundo desde que llegué a este país, estuviste ahí desde que te conocí hace más de 20 años. Ahí estabas vos Delfina, ahí, al lado mío puteándome y llamándome loca, pero siempre ahí. Anoche un hijo de mil puta te quitó la vida y no hay nada que nadie pueda hacer por mí, mi hermana ya no está”, escribió su amiga con evidente dolor.

“No tengo fuerzas, y agradezco a todos por tantos mensajes, apoyo y abrazos, y perdón si no puedo contestar. Pero no me da el corazón. Realmente quienes me conocen bien saben lo que es ella para mí, ella es mi hermana y mi otra mitad, ella estaba para mí, para levantar mis pedazos cuando estaba rota y para festejar mis alegrías cuando estábamos contentas. Tengo millones de fotos con vos, millones de recuerdos y una parte de mi corazón murió anoche con vos, estuviste cuando más te necesite ahí al lado para abrazarme con tus bracitos flaquitos y ahora no se cómo voy a vivir sin eso. Estoy destruida, pero hago esto por que te amo y por que quiero que todos sepan lo especial que sos para mi. Mi vida no va a ser la misma sin vos Delfi, te voy a amar y te voy a extrañar por siempre mi oso polar ártico”, cerró con su publicación Melanie este martes por la tarde.

Cómo fue el ataque a la diseñadora argentina en Miami

Según la información oficial, el ataque tuvo lugar el lunes último por la tarde. Exactamente a las 18.24, al Departamento de Policía de Miami Beach (DPMB) ingresó la novedad por un incidente que se había registrado en la zona balnearia de North Beach.

“A las 6.24 pm, el Departamento de Policía de Miami Beach recibió una llamada referida a apuñalamiento en la Avenida Harding al 7.330 . Los oficiales llegaron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer con aparentes heridas de arma blanca. Ambos han sido trasladados al Jackson Memorial Hospital. La información preliminar sugiere se trata de un incidente doméstico”, tuitearon desde la cuenta oficial de la DPMB el mismo lunes 29 de noviembre.

Desde la misma dependencia policial no han informado hasta el momento si el femicida se encuentra detenido e identificado -se cree que es el mismo hombre que llegó lesionado junto a Delfina Pan al hospital, aunque no hay más información al respecto-. En tanto, desde Cancillería confirmaron a La Nación que el consulado argentino en Miami “está asistiendo a la familia con todos los medios posibles”.