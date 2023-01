Quedó libre tras ser detenida por golpear a su bebé y amenazó de muerte a la mujer que grabó la agresión

En los últimos días, se dio a conocer un video en donde una adolescente de 17 años golpea a su hijo de dos años. La mujer que grabó la secuencia es su cuñada y advirtió que recibió amenazas de la imputada por audios de WhatsApp “Yo estoy tranquila porque no hice nada malo”, aseguró.

Abigail, que está imputada por “lesiones” por los golpes a su hijo, recuperó la libertad, y se la escucha decir en el audio dirigido a Giuliana, su cuñada, “Me re traicionaste por la espalda”, “Por tu culpa está sufriendo mi hijo y estoy sufriendo yo”. Ella asegura que no le tiene miedo a nada ni a nadie y amenazó a su cuñada con posibles represalias: “Vos sabés que la vuelta es peor, te re cabe una re maldad”.

A pesar de las intimidaciones que recibió Giuliana, tía del menor agredido, señaló: “Estoy recibiendo amenazas de ella (Abigail), grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia”.

La cuñada contó, que Abigail es hermana de su esposo y que había decidido darles un lugar para vivir porque “quería salvarlo de donde estaba, pero el nene seguía sufriendo una mala vida igual. Yo con ella no me hablaba, estaba peleada por cosas familiares. Siempre fue agresiva, mala, pero saqué esas diferencias de lado y pensé en el nene”.

Las lesiones constatadas por los médicos del cuerpo del bebé y los videos grabados por su tía fueron suficientes para que la Justicia imputara a Abigail por el delito de “lesiones”. Se encuentra en libertad por ser menor de edad. Su hijo fue trasladado y puesto al resguardo de un hogar especializado en niños víctimas de violencia por disposición del área de Niñez y Adolescencia de La Plata.