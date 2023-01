Una adolescente de 17 años fue imputada por “lesiones” en la ciudad bonaerense de La Plata, luego de que le diera un golpe a su hijo de 1 año y 9 meses y le hiciera caer un diente a raíz de la violenta e inhumana reacción. Lo que más indignación generó fue que, en un video en donde se observa el momento exacto del golpe, la adolescente intenta quitarle dramatismo al episodio y afirma: “No pasa nada, le va a crecer”.

El indignante video -compartido por el periodista Diego Aramayo- se viralizó en las redes, lo que ha llevado a que el escalofriante episodio e replique en todos lados. A raíz de estas imágenes, se confirmó además que el niño era víctima de constantes maltratos por parte de su madre, por lo que la adolescente fue imputada por “lesiones” y se le inició una causa en la Justicia de La Plata. El niño, en tanto, fue trasladado a un hogar y quedó al resguardo hasta tanto se resuelva ,la situación de su madre, así como también se determine si está en condiciones de hacerse cargo de la crianza de su hijo.

El indignante video de una madre que golpeó a su hijo de un año y le hizo caer un diente: “Le va a crecer”. Foto: Captura Video.

El escalofriante video y la indignante justificación

Las imágenes se conocieron el viernes de la semana pasada y quien filmó la secuencia fue una amiga de la madre adolescente, quien había llegado a la casa de madre e hijo. En el video se ve como la joven golpea en reiteradas oportunidades a su hijo, de 1 año y 9 meses, en la localidad de Melchor Romero (La Plata), mientras estaba comiendo y el niño lloraba desconsoladamente.

“¡No lo podés callar así, tiene 2 años!”, se le escucha decir a la amiga de la agresora al final de la desesperante escena y mientras filmaba toda la secuencia, aparentemente sin que la madre del niño se diera cuenta de que todo estaba quedando registrado. Incluso, antes de llegar a ese punto, se ve que la madre estaba sentada al borde de la mesa y, mientras comía, le dio varios golpes en la cabeza al niño. “¡Callate la boca!”, le repitió la madre al pequeño, una y otra vez. “¡Ojo con pegar porque yo te filmo, ¡ojo! ¡Venite acá conmigo, vení!”, intentó intervenir quien filmó el video, llamando al niño para alejarlo del peligro de su madre. Disimuladamente y sin que la agresora se diera cuenta, la segunda adolescente había comenzado a filmar todo.

El llanto, el dolor y los gritos del niño se hicieron cada vez más desgarradores, pero -lejos de apiadarse-, su madre siguió comiento como si nada. Ya en la cocina, la amiga de la adolescente de 17 años -quien seguía filmando- le recriminó que no podía golpear así a su hijo.

“¡’Me saca’ no, amiga! Lo vas a terminar matando, boluda”, le reprochó la segunda joven a la madre del niño cuando ya el pequeño no estaba cerca de la adolescente y ambas estaban en la cocina de la casa. Toda esta escena también quedó grabada. “No para de llorar, no para de llorar”, intenta justificarse la agresora. “Bueno, pero así no lo podés callar, boluda. ¡Le bajaste el diente! Dos años tiene, amiga”, le recrimina una vez más su amiga a la agresora.

“No pasa nada, le va a crecer”, se justifica increíblemente la madre golpeadora. “Si, le va a crecer, boluda. ¿Y el trauma a la criatura? ¡Pobrecito este nene, boluda!”, termina de reprocharle la amiga a la agresora que se mantiene inmutable mientras escucha.

La madre, imputada, y el niño, en un hogar de resguardo

A raíz de la viralización del video y de la consternación que se generó, los familiares de la joven madre y del niño hicieron público que no es la primera vez en que se registra una situación de este tipo y que ya le habían reprochado en varias ocasiones que no lo maltratara.

De hecho, el caso se conoció a raíz de un conflicto más reciente aún entre la madre del pequeño y sus familiares, quienes se habían trenzado en una fuerte discusión por esos constantes malos tratos. A raíz de los gritos y la violencia en el domicilio particular, llegaron efectivos de la policía y allí el resto de los familiares denunciaron los permanentes ataques físicos hacia el pequeño.

Luego de la última agresión y de la denuncia de la familia de la adolescente y del niño, intervino una médica y corroboró las múltiples lesiones que presentaba el niño. Y, a raíz de esta situación, la mujer fue detenida e imputada por “lesiones”, mientras que el bebé fue trasladado y puesto al resguardo de un hogar especializado en niños víctimas de violencia por disposición del área de Niñez y Adolescencia de La Plata.

Luego de ser revisado por profesionales médicos, se constató que el niño presentaba múltiples golpes en la boca, tenía sus labios hinchados, un par de hematomas en una de sus mejollas y hasta un rasguño en el brazo derecho.