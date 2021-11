Qué dijo Eliana, la joven de 19 años que le gritó “no me gustan las negras” a una policía en CABA

Eliana Sosa (19) saltó a la fama por un hecho ligado al racismo. La joven le gritó a una policía “no me gustan las negras” cuando esta última intentó interferir en una pelea que ella tenía con su pareja en el barrio porteño de Colegiales. La fiscal especializada en discriminación, Mariela De Minicis, convocó a la protagonista de esta historia a una audiencia de intimación.

Tras el suceso, la muchacha habló con A24 y se refirió sobre su vergonzoso accionar: “No me reconozco en ese hecho ocurrido, estaba bajos los efectos del alcohol y no fue mi intención insultar a los policías”, sostuvo Eliana. Y continuó: “Le pido disculpas a todas las personas que se sintieron mal por lo dicho”.

En ese sentido, Eliana enfatizó “no quise insultar a otro tipo de gente, no quise que nadie se sienta ofendido tras mis palabras”, y aseguró “no va a volver a pasar este hecho, no va a volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia”.

Consultada sobre si cumpliría algún castigo dijo, “no me molestaría hacer las tareas comunitarias”. De todos modos remarcó que “le voy a pedir disculpas a la policía que fue agredida”.

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, fue quien presentó la denuncia por discriminación y la misma fue formalizada por el funcionario ante el titular a cargo de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Acto discriminatorio

“No me toques, no me gustan las negras”, fue una de las manifestaciones discriminatorias de la mujer hacia la oficial.

Ante ello, D’Alessandro enfatizó que “situaciones como éstas no pueden ser toleradas, los policías día a día se juegan la vida por los vecinos de la Ciudad y es mi deber como Ministro velar por su seguridad y protegerlos”.

Y añadió: “Confío en que la Justicia actúe para que hechos discriminatorios como estos no se repitan ya que como sociedad no podemos tolerar ningún acto discriminatorio contra un miembro de una fuerza de seguridad en pleno ejercicio de sus funciones, que implique un trato inhumano y degradante como el que aquí se advierte”,

Multa

La denuncia es por la posible trasgresión a la Ley N° 23.592 y al artículo 70 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al respecto, ese artículo refiere que “quien discrimina a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo, es sancionado/a con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos de multa”.