“Miren lo que son, con esas ojotas de indio pobre”: una joven insultó y discriminó a una policía bonaerense

Durante la noche del jueves en Colegiales, un barrio porteño, ocurrió un terrible hecho de racismo y discriminación. Una joven insultó a una oficial de policía y las imágenes fueron captadas por testigos presentes.

El acto discriminatorio surgió luego de que efectivos policiales influyeran en la pelea de una pareja joven. Una adolescente identificada como E.D.S viajaba en un taxi junto a su novio, cuyas iniciales son G.E.D.R, cuando comenzaron a discutir por una posible infidelidad que él había provocado.

Ante la incomoda y violenta situación, el chofer detuvo el taxi en la avenida Lacroze y dió aviso a la policía. Debido al llamado efectuado, un móvil policial se acerco al lugar para poder entrevistar a la joven alterada.

Ya en el lugar se pudo constatar que ninguno de los participantes de la discusión tenia lesiones y que la joven no presentaría denuncia contra su pareja.

Los problemas no concluyeron en ese momento sino que la situación se intensificó cuando E.D.S se alteró aun más y comenzó a pedir a gritos poder estar cerca de su novio. Un testigo que se encontraba en el lugar pudo tomar las imágenes del momento en el que la joven utilizó palabras racistas y discriminatorias hacia todas las personas presentes en el lugar.

Tras la difusión de la noticia el Ministerio Público Fiscal decidió investigar el hecho. Desde el Ministerio comunicaron: “la Fiscalía PCyF 22 Especializada en Discriminación, a cargo de Mariela De Minicis, inició actuaciones de oficio frente a los hechos ocurridos el pasado miércoles 3 por la noche, cuando una mujer agredió verbalmente a una de las policías que actuaba tras una discusión con su pareja, profiriéndole frases discriminadoras”.

La prueba audiovisual del caso

En las imágenes puede constatarse como la mujer policía intentaba calmar a la joven mientras ella la insultaba con cualquier tipo de palabras.

#Colegiales | El #MinisterioDeSeguridad porteño presentó una denuncia por #Discriminación contra una mujer que agredió verbalmente a una oficial de la #Policía. La sanción podría ser de 2 a 10 días de trabajo de utilidad pública o $ 400 a $ 2.000 de multa https://t.co/e9XegP0HjS pic.twitter.com/V7FWZZCjte — Será Justicia (@serajusticia) November 5, 2021

“¡Dejá de grabarme vos, pobre de mierda!” es uno de los insultos que la adolescente le exclama a un testigo que comienza a grabar la situación.

“¡No me toques! ¡No me gustan las negras! ¡Soltame!”continuaba atacando a la efectiva que fue enviada a investigar el caso. “No me gustan las negras, por favor, me pongo mal” exclamaba.

“Aparte graban…”, observó ella, cuando la apuntaban con la cámara, y disparó contra la vestimenta de uno de los testigos: “Miren lo que son, con esas ojotas de indio pobre”.